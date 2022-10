Le eccellenze regionali protagoniste al Ttg, 79 operatori promuovono il territorio alla fiera del turismo

“#inEmilia Romagna: il tuo viaggio perfetto! ” è il claim che troneggia nel nuovo stand regionale a “Ttg-Travel Experience” 2022, arrivato alla 59esima edizione e ospitato da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre al Quartiere Fieristico di Rimini. Un’area di 780 metri quadrati complessivi (ingresso Ovest, Pad. A5/C5 – Corsia 1/5 stand 001-035), dove 79 operatori turistici regionali dell’incoming presenteranno e promo-commercializzeranno agli hosted buyer di Ttg le proposte di vacanza per la prossima stagione nelle postazioni riservate agli incontri B2B. Esperienze ed itinerari di viaggio -dalla Food alla Motor Valley, dai 20 Cammini per Viandanti e Pellegrini alle Ciclovie, passando per il Wellness Termale, le proposte di Slow Tourism, le attività en plein air tra neve, mare e due ruote, il tutto riconducibile alle specificità del territorio delle 3 Destinazioni turistiche regionali- saranno promossi anche attraverso materiale istituzionale quali cartoguide e calendari eventi.

Lo stand riprende le icone del sito emiliaromagnaturismo.it con il claim “#inEmilia Romagna: il tuo viaggio perfetto!” per trasmettere un chiaro messaggio: grazie alla ricca e variegata offerta regionale, alla capacità di rinnovarsi e di offrire servizi innovativi, in grado di soddisfare le esigenze e le aspettative di un’ampia platea di pubblici obiettivo, ciascuno può trovare il proprio viaggio perfetto. Quella in Emilia-Romagna è una vacanza esperienziale e sostenibile: proposte rivolte agli amanti della vacanza balneare e del mare, agli sportivi con focus sulla Sport Valley, così come per appassionati di arte e cultura, ma anche offerte all'insegna del benessere termale e per chi ricerca il contatto con la natura e la vacanza attiva (cammini, percorsi, cicloturismo, ecc.).

Riflettori puntati sulla Motor Valley, i cui brand delle case automobilistiche e motoristiche sono motivo di orgoglio e conosciuti in tutto il mondo, nonché un grande attrattore di flussi turistici internazionali. Lo stand avrà un corner ad hoc con gigantografie e la presenza di due simulatori di gara auto brandizzati Res-Tech che permetteranno a chi lo desidera di vivere l’esperienza di trasformarsi, per qualche minuto, in un pilota di Formula 1. Ampio spazio sarà riservato anche alla Food Valley, fiore all'occhiello regionale, con ben 44 prodotti enogastronomici Igp e Dop che costituiscono un primato europeo, conosciuti a livello internazionale ed esportati in tutto il mondo. Prodotti che si potranno anche ammirare da vicino, con l’esposizione allo stand di una selezione da parte delle tre Destinazioni Turistiche, tra cui Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia, Parmigiano Reggiano, Lambrusco, Pignoletto, vini piacentini, Olio di Brisighella, Sale Dolce di Cervia, Anguilla Marinata di Comacchio, Riso Ferrarese, Amarene Fabbri, l’Amarena Brusca di Modena IGP e altri prodotti locali. Come sempre, lo stand proporrà l’emozione di un viaggio tra le eccellenze regionali, grazie alla presenza di ledwall, schermi ed immagini fotografiche di grande dimensione delle tre Destinazioni Turistiche dell'Emilia-Romagna.