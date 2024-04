Al cinema Fulgor di Rimini si parla di Esg e di accesso al credito

Si terrà martedì 9 aprile a partire dalle 17.30 al Cinema Fulgor (Corso d'Augusto, 162 Rimini) l’incontro gratuito e aperto a tutti “ESG e accesso al credito” promosso da Assicoop Romagna - UnipolSai, Bper, Cna Rimini, Welbee e SCS Consulting dove si affronteranno i temi della sostenibilità in azione, i piani di intervento transizione 5.0 e le opportunità per le imprese.

“ESG” è l'acronimo che sta per “Environment, Social, e Governance”, ovvero i 3 Pilastri della sostenibilità per l'Unione Europea: i tre fattori fondamentali per verificare, misurare e sostenere l'impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione. Il programma prevede, dopo il veloce accreditamento dei partecipanti, il focus “Evoluzioni del contesto di sostenibilità: sfide e opportunità per le imprese” a cura di SCS Consulting.

A seguire "Transizione 5.0" a cura di Cna Rimini, si prosegue con Welbee e UnipolSai sul “Contributo del settore assicurativo su Salute e logiche di Welfare Aziendali” e, in chiusura, Bper su "Credito sostenibile: le opportunità per le imprese che intraprendono un percorso di sviluppo sostenibile". Al termine degli interventi, intorno alle 19.30, ai presenti sarà offerto un aperitivo.