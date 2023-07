Allarme caldo, i sindacati: "Nei cantieri edili: si attivi la cassa integrazione"

"Come ogni anno si sta verificando aumenti di temperature che mettono seriamente a rischio la salute dei lavoratori edili nelle aziende e soprattutto nei cantieri temporali mobili. In questa e per la prossima settimana è infatti previsto il picco di caldo che raggiungerà punte di 40°". A sollevare la questione sono le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil che ricordano come già da luglio 2021, unitamente alla regione Emilia-Romagna hanno emanato linee guida sulla prevenzione del rischio da stress da calore negli ambienti di lavoro; linee guida approvate anche dalle associazioni industriali in applicazione della normativa sulla sicurezza.

In una nota stampa i sindacati ricordano che "con temperature superiori ai 35 ° va attivata la cassa integrazione come previsto dal messaggio richiamato anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro". Fillea Cgil Rimini, Filca Cisl Romagna e Feneal Uil Rimini chiedono pertanto "di attivare subito la cassa integrazione nei casi previsti dalle normative annunciando che, già da questa mattina, partiranno opportuni solleciti tramite PEC alle aziende edili della provincia di Rimini. I danni alla salute possono essere evitati se le procedure vengono attivate seriamente e tempestivamente".