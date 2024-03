Aperta la call agli studenti universitari per la terza edizione del progetto "Tutor virtuale" 2024

Lo sviluppo di un ecosistema territoriale sui temi della formazione, dell'orientamento e del placement, per ridurre il mismatch quantitativo tra domanda e offerta di lavoro, è un obiettivo concreto della Camera di commercio della Romagna che, proprio in quest'ottica, propone per il terzo anno consecutivo il progetto Tutor Virtuale. Quest’anno l’attività si svolgerà digitalmente all’interno dell’Area riservata del portale istituzionale della Camera di commercio. Per l’edizione 2024 sono già confermati i nomi dei 15 Tutor partecipanti e si apre oggi la call agli studenti universitari iscritti agli atenei della regione Emilia-Romagna. Per partecipare è sufficiente compilare il form online al link https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/scuola-lavoro-orientamento/competenze-per-il-lavoro/progetto-tutor-virtuale dopo aver effettuato la procedura di registrazione guidata all’area riservata.

Le candidature devono essere inviate entro il 24 marzo. L’operatività del progetto sarà nel periodo aprile/maggio. Le regole restano invariate: tre appuntamenti di un'ora, dei quali solo uno obbligatoriamente virtuale, in videocall all'interno della community del progetto, per un dialogo diretto e aperto tra studente e tutor, e l’Aperitutor finale per lo sviluppo del network. Durante l’ora personale, lo studente potrà rivolgere domande, dubbi e curiosità al Tutor per fare tesoro dei suoi consigli e punti di vista. Su invito del Tutor, lo studente potrà visitare la sede dell'attività del suo mentore, scoprendo processi e meccanismi tipici del settore professionale di suo interesse.

L’elenco dei Tutor confermati è disponibile sulla pagina del progetto, sul sito www.romagna.camcom.it. Nel 2022, alla sua inaugurazione, il progetto ha interessato studenti universitari dell’Alma Mater Studiorum di Bologna e di altre università dell'Emilia-Romagna, coinvolgendo 15 imprenditori locali e 15 studenti selezionati sempre attraverso una call online. Professionisti e studenti hanno avuto l'opportunità di interagire direttamente in tre incontri virtuali tramite una sezione dedicata dell’allora Portale Lavoro, dove hanno potuto condividere documenti, link e opinioni.

Nel 2023, l'evento ha accolto 15 imprenditori e 17 studenti per una seconda edizione che ha offerto anche la novità di poter svolgere due degli incontri tra tutor e studenti di persona. Entrambe le edizioni si sono concluse con l’evento in presenza, l’Aperitutor, che ha permesso a tutti i partecipanti di incontrarsi, confrontare le proprie esperienze e fare rete. Per informazioni: occupazione@romagna.camcom.it.