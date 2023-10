Banca Malatestiana, Mediatip e Welfare Group insieme per sostenere il commercio locale riminese

Banca Malatestiana, in collaborazione con Mediatip e Welfare Group, annuncia il raggiungimento di un importante traguardo nel sostegno al commercio locale di Rimini. Grazie al progetto xRimini (https://www.xrimini.it/) sono stati destinati oltre 300.000 euro per sostenere gli artigiani e i commercianti del territorio. Il progetto xRimini, nato come un'evoluzione di PiazzaBM, iniziativa originariamente riservata ai soci di Banca Malatestiana, è stato esteso a tutte le aziende del territorio riminese.

L'obiettivo principale di xRimini è quello di raccogliere risorse dalle imprese attraverso fringe benefits e welfare aziendale per poi indirizzarle verso i commercianti e gli artigiani locali che fanno parte del circuito. Nel corso dell'anno, ben 25 imprese si sono unite all'iniziativa, con un numero di dipendenti che varia da un minimo di 4 a un massimo di 150. Inoltre, 159 fornitori di servizi locali si sono aggiunti alla piattaforma, affiancando le grandi catene nazionali e multinazionali già presenti.

Paolo Lisi, direttore di Banca Malatestiana, commenta: "Per noi è motivo di soddisfazione aver raggiunto numeri significativi sul portale xRimini: da diversi anni ci impegniamo a sostenere il commercio locale e le attività imprenditoriali del territorio in cui operiamo. Con xRimini e grazie alla collaborazione con Mediatip e Welfare Group, abbiamo raggiunto diversi obiettivi: abbiamo premiato i dipendenti della banca e fornito l’opportunità alle nostre imprese Socie e clienti di migliorare il benessere dei propri dipendenti, erogando fringe benefit e welfare a favore degli stessi, redistribuendo le risorse sul territorio e alimentando, in questa maniera, un circuito virtuoso tra consumatori e imprese”.

Luigi Angelini, Ceo di Mediatip e Welfare Group, sottolinea l'impegno di Banca Malatestiana nel sostenere il territorio e il commercio locale nel corso degli anni. "Oggi, grazie alla normativa sul welfare aziendale e sui fringe benefits, le aziende e i dipendenti possono beneficiare di vantaggi fiscali significativi. Tuttavia, gran parte di questi vantaggi finisce nelle casse di grandi multinazionali, che, pur offrendo un buon servizio, sottraggono risorse ai nostri commercianti locali. Riunire oltre 150 artigiani e commercianti locali di Rimini in una piattaforma unica ha dato ai dipendenti l'opportunità di acquistare servizi a km 0, ottenendo persino risparmi aggiuntivi".

Con xRimini, Banca Malatestiana conferma il suo impegno a favore della comunità locale e dell'economia circolare.