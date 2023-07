Batani Select Hotels e Time to Move precursori del turismo attivo, nasce Wellness experience a 360°

"Active Lifestyle", il format nato nel 2015 con l'obiettivo di realizzare attività ed esperienze per rendere sempre più attiva la vacanza in Romagna, fa un grande balzo in avanti, e nella stagione 2023 struttura tantissime attività a beneficio di residenti e turisti. In passato, vacanza era sinonimo di completo relax, ora i tempi sono cambiati. In un mondo frenetico, fermi non riusciamo a stare. Già da anni Technogym, Il consorzio Turistico Wellness Valley, Time to Move e Batani Select Hotels, catena alberghiera tra le più importanti nel mondo diretta da Paola Batani, sono precursori di “vacanza attiva” una vera e propria Wellness experience a 360°.

Secondo l'organizzazione mondiale della sanità ogni individuo deve restare sempre attivo per mantenere un buono stato di salute, anche con esercizio fisico moderato, sono consigliati infatti 20/40 minuti giornalieri spesi in attività come una camminata o una pedalata leggera. Per chi invece volesse un esercizio fisico più intenso sono consigliate 3/4 sessioni di allenamento da 50 minuti ciascuna (corsa, pedalata intensa, corsi fitness svolti in centri specializzati, attività sportive).

Non va sottovalutato anche l'aspetto del rafforzamento dei principali gruppi muscolari, da svolgere almeno 2 volte a settimana e per la scelta dei corretti esercizi è consigliabile affidarsi a specialisti del settore. E proprio in base alle linee guida che l'associazione Time to Move ha realizzato per il progetto "Active Lifestyle", iter di allenamento ad hoc che avessero alla base principi medici, così da coinvolgere gli ospiti delle strutture nell'Experience Wellness totale, con le migliori condizioni di allenamento possibili.

Sono tante le attività che il progetto "Active Lifestyle propone: corsi di Fitness, conferenze educative sugli stili di vita, conferenze tenute da medici e professionisti dello sport, eventi sulla corretta alimentazione. Tra le strutture ricettive coinvolte e promotrice di sani stili di vita: Grand Hotels di Rimini, il Da-Vinci di Cesenatico, il Palace e il Gallia di Milano Marittima, l'Universal di Cervia tutti appartenenti al Gruppo Batani, inoltre il Londres di Rimini.

Per tutte le info su progetti attività e servizi è possibile contattare l'associazione Time to Move alla mail: info@timetomovegroup.it.