Le bibite prodotte a Rimini alla conquista degli Stati Uniti, buoni input dal festival di New York

Grande successo di Galvanina Group, società riminese specializzata nell’imbottigliamento di acqua minerale e nella produzione di bibite biologiche, mixer e tè freddi, alla 67° edizione del Summer Fancy Food Festival di New York, appuntamento internazionale di riferimento per l’innovazione alimentare.



“I nostri prodotti - ha commentato Filiberto Amati, Head of Brand Galvanina Group - sono completamente in linea con le nuove richieste dei consumatori e per questo motivo hanno ricevuto un’accoglienza clamorosa da parte dei visitatori della manifestazione newyorchese mentre diversi importanti distributori ci hanno comunicato il loro interesse per la commercializzazione negli Stati Uniti e non solo”.

Al Summer Fancy Food Festival 2023, Galvanina Group era presente con la gamma di prodotti del settore della mixology, cinque toniche e 4 sodate dai gusti originali e ricercati, e tre mocktail, rivisitazioni analcoliche di alcuni dei più famosi cocktail – Bellini, Mimosa e Spritz – realizzati con ingredienti naturali e di qualità, che fanno leva sul trend del no e low alcohol e della premiumizzazione, studiati per rendere il gusto ricercato, avvolgente e unico.