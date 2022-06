Borse di lusso usate, un mercato in costante crescita. Uno store fa da garante e verifica l'originalità

Non sono passati neanche 6 mesi dal giorno in cui la Società Luxury Lab ha inaugurato il nuovo Concept Parodia Store Rimini , il negozio del centro storico che ha da subito suscitato grande interesse. Il punto vendita famoso per i suoi oggetti di arredo stravaganti e unici e per le “famose” piante stabilizzate che non hanno bisogno di “manutenzione” è anche il corner Vendome, catena famosa in tutta italia grazie al suo modello innovativo per acquistare e vendere borse ed accessori second hand 100% autetico, garantito e certificato.

Vendome permette di realizzare il sogno di ogni donna: essere protagonista, indossando le borse e accessori firmati dei più grandi Brand del Lusso. Questo mercato genera forte interesse sia per chi vuole fare un acquisto “importante” con un occhio al prezzo ma soprattutto per chi vuole vendere le proprie borse ed accessori con la garanzia e l’assistenza dello store. Melissa, titolare dello Store, racconta come tutti i giorni entrano diverse persone che vogliono valutare le proprie borse di Chanel, Gucci o Vuitton per citare alcuni marchi, e che magari non usano più ma che non vogliono lasciar morire nei fondi dei loro armadi.

E’ una grande opportunità perché tante persone, prese dalla voglia di fare l’affare della vita, si sono affidate ad internet e purtroppo in certi casi sono rimaste fregate. Il negozio è un punto di riferimento strategico per questo settore che vive ormai da anni una crescita esponenziale. Ogni borsa viene analizzata attentamente e quando la cliente ne accetta la valutazione, il prodotto dopo aver superato tutti i test di verifica da parte della Casa Madre, viene certificato ed autenticato e solo successivamente messo in vendita nel negozio di Rimini.

"Tante nostre clienti hanno già scelto Vendome Rimini per la professionalità e per un servizio unico in questo mercato che, affascina tante persone ma, nasconde grandi insidie, in primis il tema del Falso. Siamo felici - concludono i soci Melissa e Daniele -, che grazie al nostro modello siamo in grado di soddisfare tutti, da una parte il cliente che cerca un regalo importante e dall’altra chi vuole monetizzare la propria borsa o accessorio che non indossa più".