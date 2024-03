"Campagna Amica" riparte nella cornice di palazzo Ghetti

Riparte il mercato "Campagna Amica", un'iniziativa dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e alla promozione dell'agricoltura a km0. A partire dal 19 marzo, il mercato "Campagna Amica" aprirà le sue porte nella suggestiva cornice della corte di Palazzo Ghetti, ospite della Banca Malatestiana che rinnova la sua fiducia nei confronti di Coldiretti, offrendo ai cittadini l'opportunità di acquistare direttamente dai produttori una vasta selezione di prodotti di stagione, freschi e genuini.

Ogni martedì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera autentica della campagna e scoprire il gusto e la qualità dei prodotti locali a km0. Il mercato Campagna Amica rappresenta un'occasione unica per sostenere l'agricoltura del territorio, promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, e contribuire alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione. Filiera corta e chilometro zero – affermano Guido Cardelli Masini Palazzi Presidente di Coldiretti Rimini e Alessandro Corsini Direttore di Coldiretti Rimini – sono i cardini del progetto 'Campagna Amica', i prodotti in vendita al mercato, infatti, arrivano dai campi degli agricoltori della zona, pronti per finire sulle tavole dei consumatori senza, dunque, percorrere quei lunghi viaggi in nave e Tir che vanno ad incidere pesantemente sulla sostenibilità ambientale.

Poi c'è un secondo fattore altrettanto importante - aggiunge il Vicedirettore di Coldiretti Rimini Giorgio Ricci - ossia quel rapporto diretto che si instaura al mercato di Campagna Amica tra produttori e consumatori, con gli agricoltori che raccontano la loro realtà aziendale con tutto ciò che esso rappresenta in termini di responsabilità per garantire al massimo il consumatore e per contrastare le inefficienze e le distorsioni di una filiera agricola che spesso, dal punto di vista reddituale, penalizza proprio i produttori. Coldiretti Rimini invita quindi tutti i cittadini visitare e scoprire il mercato "Campagna Amica" e ad approfittare del gusto autentico dei prodotti locali.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede di Coldiretti Rimini.