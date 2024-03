I commercianti fanno fronte comune contro la crisi, 500 negozianti alla Shop Survivor

“È davvero una grande soddisfazione sentire negozianti in difficoltà ringraziare per i successi ottenuti e per i nuovi stimoli ricevuti. Ciò che emerge da questo evento è che è possibile riuscire a superare le sfide del settore facendo squadra e continuando a formarsi, in particolare sul marketing online”. Massimiliano Alvisi, l’imprenditore riminese retail con oltre 20 anni di esperienza, commenta così la conclusione della decima edizione di Shop Survivor, il corso di formazione per negozianti creato ormai 5 anni fa e che oggi è diventato il più importante d’Italia per il settore.

Sono stati oltre 500 i negozianti presenti al parco Oltremare di Riccione da tutta Italia che domenica 17 e lunedì 18 marzo hanno partecipato all’evento. Un’edizione da record, con tanti ospiti, relatori e partner di assoluto livello come: Riccardo Pirrone, Ceo e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana, conosciuto ai più come il social media manager di Taffo; Federico Severino content creator da 200 mila follower tra le varie piattaforme con oltre 30 milioni di visualizzazioni complessive; Emanuela Ciuffoli, esperta di social network e web strategy; Gianluca Spadoni, celebre imprenditore e formatore; Marco Felici, imprenditore e consulente finanziario; Alberta Antonucci avvocata specializzata in sicurezza online.