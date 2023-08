Fiera di Rimini, Ieg inserita come unica realtà italiana tra le maggiori entità organizzatrici di fiere

Italian Exhibition Group è l’unica società italiana organizzatrice di fiere nell’elenco Stax 2022 che analizza 27 gruppi internazionali. Stax, realtà di consulenza strategica globale specializzata in società di private equity, società sostenute da Pe, hedge fund e banche di investimento, ha di recente acquistato la società londinese Amr International, che in precedenza realizzava questa nota e ambitissima classifica, basata sul fatturato esclusivamente prodotto da fiere dirette dei player organizzatori.

Inoltre, quattro di questi, nelle prime 20 posizioni della classifica, sono partner industriali o commerciali di Italian Exhibition Group per la strategia 4x4, che vede proiettare i settori Food, Fitness, Green e Jewellery di proprietà di Ieg in aree geografiche strategiche come Medio Oriente e Americhe.

Informa Markets, leader globale del settore, si piazza secondo Stax al primo posto ed è partner di Ieg con Jgt in Dubai per la filiera dell’oro e del gioiello che in Italia, e in Europa, ha la sua massima espressione in Vicenzaoro. Nürnberg Messe, al 12° posto, è ospite nel quartiere fieristico di Vicenza per Focus on Pcb. Koelnmesse, 14° posto nella classifica Stax, è partner industriale per Sigep China. Mentre Deutsche Messe, 18° posto, è partner per Ecomondo Mexico e Macs (Mexico Active & Sport Expo), sino alla più recente collaborazione per Electricity Transformation Canada.

Corrado Peraboni, amministratore delegato Ieg: “Essere l’unica società italiana organizzatrice di manifestazioni fieristiche su 27 player globali, tra cui colossi indiscussi, è un risultato straordinario. Un risultato basato su un criterio oggettivo, la capacità di lanciare e sviluppare fiere proprie, che premia la nostra strategia di realizzare manifestazioni dirette, anche con i migliori partner industriali. Tre di questi, Informa Markets, primo in classifica, e poi Hannover e Colonia, sono nostri partner nei settori dell’oreficeria, della green economy e del fitness e del food. Norimberga ha scelto invece Vicenza, per un pregiato settore tecnologico di nicchia. Credo che le donne e gli uomini che lavorano in IEG possano condividere con gioia questo risultato. E credo che IEG debba un grande grazie agli amministratori e al territorio dove ha la sua base, Rimini”.

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini: “E' una nuova conferma dell'eccellenza di un vero e proprio gioiello locale, capace in virtù della propria competenza, di elevarsi a punto di riferimento mondiale in uno dei settori strategici dell'industria dell'ospitalità e delle relazioni commerciali. E la cosa più incoraggiante è che IEG, così come la sua compagine societaria, non considera questi attestazioni e risultati come un traguardo ma come un nuovo punto di slancio. Si è riusciti a riprendersi con gli interessi quanto era stato tolto dal buio biennio pandemico e ora si è perfettamente allineati con i programmi di sviluppo alla conquista dei mercati fieristici nazionali e internazionali”.