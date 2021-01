Gruppo romagnolo rafforza la sua presenza nel settore della cyber security

Il Gruppo Maggioli, leader nell’offerta di soluzioni integrate per la Pubblica Amministrazione, in ambito Ict, rafforza la sua presenza nel settore della cyber security, con l’acquisizione di DeepCyber, società con sede a Roma, che, negli ultimi due anni, ha registrato un aumento di fatturato del 183,33%. DeepCyber è specializzata in cyber security, intelligence e antifrode: dalla progettazione di piattaforme per una difesa cyber proattiva e servizi gestiti di alert e data breach, a servizi di consulenza e supporto per data protection, vulnerability management e security compliance, dal digital forensics e incident response, sia per minacce esterne che infedeltà aziendali a tecnologie investigative (es. Bitcoin intelligence) e servizi di simulazione, campagne di phishing e formazione mediante tool di gaming. DeepCyber lavora con clienti enterprise nel settore banking, government, telecomunicazioni, militare, energy et similia e con la Pubblica Amministrazione.

Il Gruppo da oltre 100 anni opera soprattutto a supporto della Pubblica Amministrazione, sapendo cogliere le opportunità, precorrendo i tempi e trasformandosi in base alle esigenze del mercato, con l’obiettivo di innovare facendo tesoro dell’esperienza maturata. La partecipazione del Gruppo al capitale sociale di DeepCyber, pari al 90%, segue questa linea, come afferma l’ad del Gruppo, Paolo Maggioli: "L’ingresso di professionalità e competenze specifiche va ad arricchire il team Maggioli, il percorso di sviluppo, infatti, nel settore della gestione e sicurezza del dato proseguirà anche nel 2021, probabilmente aggiungendo altre società. Questo è il nostro modo per valorizzare le risorse già in house e coinvolgere nuovi esperti per una costante crescita. Il tema della protezione e gestione dei dati è fondamentale e sta diventando ancora più importante con l’utilizzo di sistemi cloud e lo smart working. L’obiettivo è offrire la massima protezione possibile: preferiamo usare la parola «Protection» più che la parola «Security»".

"Il mondo della cyber security è in grande fermento e crescita negli ultimi anni ed il mercato sta cercando aggregazioni e partnership sempre più mirate e forti. – commenta Gerardo Costabile, founder di DeepCyber, che continua - In Maggioli ho trovato il giusto mix di valori e visione, quindi il giusto humus per una DeepCyber 2.0: un progetto che vede un piano industriale di medio-lungo periodo e una solidità e affidabilità che sono elementi fondamentali per una strategia comune nel settore. Portiamo in dote una eccellente reputazione su clienti di alta fascia e siamo certi che questa nuova veste possa portare ottimi frutti, in ottica di crescita sia in Italia che all’estero.