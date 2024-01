Hotel da riqualificare, 90 strutture potranno beneficiare di 14,6 milioni dal bando della Regione

In arrivo una lunga serie di contributi a sostegno delle riqualificazioni degli hotel. Quale Consulente in Finanza Agevolata Studio Finproject Rimini, leader da otre 15 anni nel settore, Gianfranco Sanchi è entusiasta di annunciare i risultati del bando per gli investimenti in impresa turistica della Regione Emilia Romagna, con la pubblicazione della graduatoria definitiva e gli importi finanziati per i progetti di riqualificazione.

"In un contesto economico e turistico complesso, è motivo di grande orgoglio constatare che numerosi imprenditori, nonostante le sfide del settore, dimostrano una visione lungimirante e la volontà di investire in progetti che anticipano le esigenze del mercato - spiega Gianfranco Sanchi -. La propensione di tali imprenditori all'innovazione si sposa perfettamente con la filosofia dei contributi di finanza agevolata, riflettendo la pianificazione regionale nel settore degli investimenti turistici".

I dati salienti relativi all'assegnazione dei finanziamenti sono i seguenti: dei 321 progetti ammessi, ben 209 sono stati selezionati per il finanziamento. La provincia di Rimini ha beneficiato di contributi per un totale di circa 14,6 milioni di euro (14.566.407) finanziando 90 progetti dei 209 ammessi al riparto del budget.

"Questi numeri non solo attestano l'efficacia delle proposte presentate, ma sottolineano anche la rilevanza e l'impatto positivo degli investimenti nel settore turistico - prosegue Sanchi -. La nostra soddisfazione è rafforzata dalla positiva risposta dei clienti finanziati, i quali hanno dimostrato concretamente il valore aggiunto dei progetti. Questi risultati ci spingono a proseguire nel nostro impegno a favore della crescita sostenibile e della competitività delle imprese turistiche e non solo".