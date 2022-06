I primi dati del ponte del 2 giugno: "Triplicate le presenze, avvio di stagione da record"

Si brinda a un "avvio di stagione da record" con VisitRimini che analizza i primi dati sul turismo del ponte del 2 giugno dai quali emergono come siano "triplicate le presenze con tedeschi e svizzeri sempre presenti ai quali si sono aggiunti anche inglesi e americani". Con gli hotel della costa che annunciavano il pienone, l'arrivo in massa di turisti è per VisitRimini "la risposta al desiderio di mare di Italiani e Stranieri che a Rimini trovano tutto quello che desiderano. Basta guardare le fioriture delle aiuole al Parco de Mare, per capire il caloroso benvenuto della città". Un succosso dovuto anche ai "moltissimi gli eventi che fungono da ulteriore elemento di attrattività. Parliamo di RiminiWellness, la manifestazione dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione dal 2 al 5 giugno, presso la Fiera di Rimini e di molti altri eventi dedicati allo sport e al benessere, che le associazioni sportive in collaborazione con le spiagge organizzano, a testimoniare la vocazione al wellness. Ulteriore conferma: l’inaugurazione della seconda isola fitness al Parco del Mare".

"Un avvio della stagione, dunque, che non ha disilluso le aspettative, anzi - chiosano da VisitRimini. - Gli alberghi sono pieni, così come spiagge, ristoranti e locali. Le presenze sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e per le notti centrali del ponte, addirittura più che triplicate. Grande presenza di italiani, ma non mancano gli ospiti stranieri. I più numerosi (oltre il 12%) sono Tedeschi e Svizzeri. I primi approfittano delle vacanze di Pentecoste, i secondi li hanno anticipati a partire dal ponte dell’Ascensione. Percentuali costanti sul totale degli ospiti, che però, come detto, è aumentato molto. Quindi anche le presenze degli stranieri più affezionati sono in decisa crescita. Ma la grande novità di questo inizio estate è che sono arrivati in città anche Inglesi e Americani. Un segnale davvero importante di cambiamento del profilo turistico della città, grazie al grande lavoro di rinnovamento e di promozione turistica fatta a tutti i livelli".