Inflazione, +3.3% sul carrello della spesa. Federconsumatori: "Agire contro crescita della povertà"

Cala, a marzo, la fiducia dei consumatori. L’Istat rileva una battuta d’arresto dell’indice, che si riporta al livello dello scorso gennaio. Un dato ampiamente prevedibile secondo Federconsumatori: le famiglie continuano a far fronte a prezzi dei beni di consumo estremamente elevati, sono costrette a rinunce e tagli, anche nel settore alimentare e della salute, stanno pagando bollette esorbitanti, per l’effetto congiunto dell’abolizione del mercato tutelato nel settore del gas (e a breve anche in quello dell’energia elettrica) e dello smantellamento del tutto prematuro dei sostegni disposti per affrontare la crisi energetica.

A Rimini nel mese di febbraio sul fronte dei prezzi si è registrata una inflazione generale di un + 1.2% ed una variazione del +3.3% sul carrello della spesa: in particolare crescono del +4.3% le carni, del+ 3,3% i prodotti ittici, del +20,1% oli e grassi, del + 4,7% la frutta e del + 5,7% i vegetali, acque minerali bevande analcoliche e succhi di frutta si attestano ad un + 3,4%.

"Tutto ciò non fa che opprimere il potere di acquisto, le aspettative e i consumi, alimentando povertà e disuguaglianze - scrive Federconsumatori -. Quando parliamo d’inflazione, di perdita del potere d’acquisto di retribuzioni e pensioni, dobbiamo pensare sempre a chi sta peggio, a tutti quelli per cui un incremento minimo dei prezzi di beni, servizi e tariffe può risultare drammatico. Dobbiamo pensare a coloro che, per spuntare un prezzo più conveniente, compiono importanti rinunce sul fronte della qualità, con tutti i danni sulla salute che ne possono derivare e l’impatto sociale, economico e ambientale che ne consegue".

Sono 5,7 milioni le persone in condizione di povertà nel nostro Paese, ma anche sul territorio riminese sono purtroppo in aumento. “La maggior parte delle persone in povertà nella nostra provincia, come evidenzia l’Osservatorio sulla Economia e il Lavoro della Cgil Territoriale, presentano situazioni multiproblematiche, ad esempio, fragilità e disagio economico che si accompagnano generalmente a condizioni deboli sul mercato del lavoro e precarie condizioni abitative".

"In primo luogo a queste persone bisogna pensare perché la lotta alle disuguaglianze non rimanga un proclama, ma si traduca in atti concreti come: creare posti di lavoro, garantire servizi pubblici adeguati (a partire dal Servizio Sanitario Nazionale), contrastare la povertà energetica e alimentare. L’aver cancellato misure come il reddito di cittadinanza (sostituendolo con il misero contributo della Social Card Dedicata a Te) o come il sostegno e rilancio dell’edilizia residenziale pubblica non aiuta a invertire una tendenza che sembra consolidarsi. Così come far leva sul nemico alle porte, come nel caso del fenomeno dei migranti, non solo è fuorviante, ma utile esclusivamente a generare l’intolleranza di chi sta male nei confronti di chi sta peggio".

"È ora di rendersi conto che la vera ripresa passa anche per un attento controllo sui prezzi, una riforma delle aliquote Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe alle famiglie di risparmiare oltre 531,57 euro annui secondo le nostre stime) e una riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi e non ad agevolare quelli più elevati".