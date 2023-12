L'atteso pienone di Capodanno fa ben sperare commercianti e pubblici esercizi

Guarda con ottimismo all'annunciato pienone di capodanno Fabrizio Vagnini, Presidente Confesercenti provinciale Rimini, per portare ossigeno nelle casse di commercianti e pubblici esercenti. "Ci aspettiamo - spoega - un finale d’anno con il pienone per il nostro turismo e una spinta positiva per commercio e pubblici esercizi. Secondo le previsioni di Assoturismo Confesercenti, sulla base dell’analisi della disponibilità ricettiva sulle piattaforme online, nel weekend del 30-31 dicembre l’89% delle stanze disponibili sono già riservate. Le previsioni positive per l’ultimo week end del 2023 si estendono anche ai primi giorni del 2024: tra Capodanno e l’Epifania, infatti, l'intero sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare 12 milioni di presenze complessive. Il tasso di occupazione più elevato è stato registrato per le strutture attive nelle regioni del nord est e del nord ovest, rispettivamente del 92% e del 93%. Se a contare il maggiore aumento di prenotazioni sono le località di montagna, soprattutto quelle dell’arco alpino (tassi medi di saturazione saliti al 94%) e i laghi (occupazione media 91%), ci aspettiamo ottime performance anche per Rimini e la riviera, ai livelli della media delle città d'arte (89%) e con una fitta presenza di turisti stranieri. E con le prenotazioni last minute si potrebbe arrivare al sold out".