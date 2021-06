L'energia eolica si presenta al Palacongressi di Rimini con un evento unico in Italia

L'energia eolica si presenterà a Rimini. Il Palacongressi ospiterà infatti dal 28 al 30 giugno del 2022 la World wind energy conference organizzata dalla World Wind Energy Association. L'evento, sottolinea Italian exhibition group, si terrà per la prima volta in Italia a conferma del "ruolo centrale" del Belpaese nel settore. Merito anche dell'Associazione nazionale energia del vento e di due eventi leader di Ieg nel settore Key Energy ed Ecomondo. Il Piano nazionale integrato per l'Energia e il clima prevede, al 2030, il raddoppio della capacità eolica rispetto a quella installata in Italia oggi, dichiara il presidente Anev Simone Togni, pertanto "il settore eolico darà un importante contributo alla lotta al cambiamento climatico, sia con la realizzazione di nuovi impianti eolici onshore, sia con il rinnovamento degli impianti esistenti". E "grande impulso verrà dall'eolico offshore". Dunque "oggi più che mai è necessario cogliere le grandi possibilità che il settore offre". L'Italia, aggiunge il presidente della World wind energy association, Peter Rae Ao, è "un luogo perfetto per la nostra Conferenza", dopo 18 eventi di successo nel mondo stoppati dalla pandemia. L'evento di Rimini, gli fa eco il segretario generale Wwea Stefan Gsänger, "contribuirà a rafforzare lo slancio per una fornitura di energia rinnovabile al 100% in Italia, nell'Unione Europea, nella regione del Mediterraneo e nel mondo e quindi aiuterà la comunità internazionale a raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi".

Decisamente soddisfatto il presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni: l'evento infatti conferma "il nostro ruolo di player di primo piano, a livello internazionale, sia nell'ambito della green economy, dove rappresentiamo un hub di riferimento per la mobilità sostenibile e per le energie rinnovabili, che nell'ambito del congressuale".