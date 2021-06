L'estate di Santarcangelo, Confesercenti: "Un ricco calendario di eventi e tante iniziative"

Confesercenti di Santarcangelo ha divulgato immediatamente ai propri associati, che aspettavano con ansia, l’elenco del ricco calendario di eventi della città presentato dall’Amministrazione Comunale, quest’anno intitolato Sferisterio’21.



Sarà il capiente e centrale “campo del tamburello” ad ospitare, in sicurezza e nel rispetto del distanziamento, le diverse iniziative che avranno sicuramente un notevole richiamo di frequentatori, turisti e quindi anche clienti del nostro centro commerciale naturale.

Dopo il lungo periodo che ha costretto alla chiusura, parziale o totale, di tante attività, i numeri positivi portati dai vaccini fanno ben sperare e gli operatori hanno una gran voglia e bisogno di ripartire.



Il comparto del food, con i numerosi e caratteristici locali, ma anche l’intero settore del commercio necessitano di tornare alla vivacità che ha da sempre contraddistinto Santarcangelo. Essenziali quindi gli eventi che, oltre a rendere piacevoli le serate del centro, portano turisti curiosi e nuovi clienti affascinati dalle emozioni che il mix di proposte della città sa offrire.

"Oltre al ricco calendario sopra citato in programma anche altre iniziative, organizzate dagli instancabili volontari dell’Associazione di Commercianti Città Viva, nata proprio per promuovere ed animare il centro. A loro giunga il nostro ringraziamento, in quanto proporranno una serie di momenti che coinvolgeranno le vie commerciali, come le diverse notti dello shopping, appena partite ed i mercatini artigianali, fino ad arrivare a Calici Santarcangelo, organizzato in collaborazione con l’efficiente e fantastica PROLOCO, per ottenere frizzanti e piacevoli serate estive. In città si è da subito notata la crescente frequentazione nelle ore serali. Alcuni operatori ci hanno di nuovo segnalato di aver ricevuto lamentele, dalla loro clientela, per la difficile ricerca del parcheggio. Confesercenti quindi rinnova all’Amministrazione la richiesta di predisporre una nuova segnaletica, posizionata anche sulle nuove aiuole all’inizio di viale Marini, per consigliare e dirigere le auto verso il capiente parcheggio dell’area Campana, alla ricerca di una viabilità ordinata ed una migliore accoglienza di clienti e fruitori del centro".