La Coop 134 rinnova il proprio consiglio d'amministrazione

Rinnovato con una prevalente componente femminile e di giovani il consiglio di amministrazione di Coop 134. L'assemblea dei soci di venerdì scorso ha approvato all'unanimità le cariche sociali, quindi il nuovo Cda è composto dal presidente Armando Berlini, Elena Bressan, Patrizia Leardini (tra i soci finanziatori), Valentina Muratori, Fabio Pavone, Simone Peroni e Federica Protti (vice presidente). Il Cda che per quasi il 60% è composto da donne e con una media dei nuovi ingressi di 40 anni di età, rimarrà in carica per 3 anni (2021 – 2023).

Il 9 luglio nella sala convegni dell’hotel Cormoran di Cattolica sono stati approvati anche il bilancio 2020 e il bilancio sociale. Coop134 è un’importate realtà del territorio, nella sua funzione di cooperativa sociale di produzione lavoro nel 2020 ha totalizzato 503 rapporti di lavoro complessivi e distribuiti 8.500.000 milioni in stipendi.