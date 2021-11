Le Befane compiono 16 anni, festa con un flashmob: transitati circa 130 milioni di clienti

Con un flash mob avvenuto domenica alle 17.30, Le Befane di Rimini hanno festeggiato i 16 anni di attività, avendo inaugurato la struttura e aperto le porte al pubblico per la prima volta il 22 novembre 2005. Non il consueto taglio della torta, ma il lancio del nuovo jingle de Le Befane, scritto da Marco Giorgi e interpretato da Stella e Matilda e il flash mob coreografato da Elena Ronchetti.

A seguire, sono state regalate al pubblico le "ali" della campagna "Vola via by Winx" che Le Befane Shopping Centre, assieme a Rainbow e HOW-Hands Off Women onlus, ha promosso e realizzato nelle ultime settimane, attraverso numerose iniziative, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importante problema della violenza contro le donne. Una delle tante campagne attivate negli anni, per esempio su tematiche ambientali, educative, come quella contro il bullismo, coinvolgendo oltre alla clientela anche il mondo delle scuole primarie e secondarie del territorio; ma dando anche ospitalità ad onlus certificate del territorio. Le Befane Shopping Centre di Rimini ha visto transitare dalle sue porte, dal 2005 ad oggi, quasi 130 milioni di persone.

"In questi 16 anni la qualità di offerta e servizi è molto cresciuta – commenta Massimo Bobbo, direttore de Le Befane - Oggi siamo integrati nel tessuto sociale riminese e molto attivi negli ambiti più disparati, che hanno come filo conduttore una diretta e positiva ricaduta del nostro impegno sulla quotidianità delle famiglie. A questo proposito, infatti, ricordo che il centro commerciale ha attivato collaborazioni con tantissime associazioni di volontariato del territorio, che qui da noi hanno potuto farsi conoscere al grande pubblico".