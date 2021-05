Nasce il Palazzo delle Professioni: l'ex sede della Provincia una "casa" per quattro ordini

Dopo due anni dalla sua costituzione la Fondazione Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Rimini avrà una sede. Con la firma dell'accordo tra i presidenti degli Ordini Professionali, Roberto Ricci (Architetti) Massimo Giorgetti (Geometri), Andrea Barocci (Ingegneri), Davide Del Bianco (Periti Industriali) e il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, venerdì sono state consegnate le chiavi del primo piano della sede di Corso d’Augusto della Provincia di Rimini. Presenti alla firma Mirco Muratori, vicepresidente della Provincia di Rimini e Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini.

Il Palazzo delle Professioni

A breve sarà inaugurato il Palazzo delle Professioni della Provincia di Rimini, luogo atto ad accogliere al proprio interno inizialmente le singole sedi di tutti e quattro gli Ordini professionali - Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti Industriali - e potrà disporre anche di spazi comuni da dedicare a corsi di aggiornamento, aule informatiche e spazi di co-working. Il Palazzo delle Professioni rappresenterà una struttura trasversale e centrale al servizio dei Professionisti e dei Cittadini e del Territorio Provinciale.

Un vero e proprio passo in avanti che garantirà ai professionisti degli Ordini notevoli vantaggi organizzativi. Agli utenti, un'organizzazione più snella e più veloce nelle risposte. Il Palazzo delle Professioni della Provincia che sarà ubicato al primo piano della ex sede della presidenza della Provincia di Rimini, si svilupperà su un piano di oltre 1.000,00 mq. metri quadri, con diverse sale e spazi comuni per incontri ed eventi formativi oltre ad una filiale sala eventi presso la ex sede Geometri.

Un unico luogo per gli oltre 2500 iscritti ai 4 Ordini Professionali riminesi, con il progetto di accogliere nel breve altri Ordini Professionali.