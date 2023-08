Per l'Ordine degli Ingegneri di Rimini un traguardo speciale, si festeggiano i 30 anni dalla costituzione

L’Ordine degli Ingegneri di Rimini e provincia intende festeggiare e celebrare i 30 anni della sua costituzione, avvenuta in concomitanza della istituzione della Provincia di Rimini, il 15 ottobre 1993. Con l’occasione, il Consiglio dell’Ordine infatti già ha realizzato varie iniziative e manifestazioni che si protrarranno sino al termine dell’anno e che comprenderanno: eventi formativi, eventi ricreativi ed eventi istituzionali.

La parte formativa prevede incontri con temi di grande interesse sulla città e sul territorio. Tale serie di incontri si svolgerà in diverse sedi con docenti di alto livello. Alla celebrazione parteciperanno anche aziende, ditte e società con la promozione dei loro prodotti, con l'illustrazione dei percorsi formativi ingegneristici. Tali attività produttive daranno il loro contributo per rendere sostenibili gli eventi organizzati.

Per quanto riguarda la parte ricreativa, essa si svolgerà a partire dalla serata di venerdì 1 settembre 2023, dedicata a tutti gli iscritti all’Ordine, in una suggestiva collocazione, nel giardino del Museo civico di Rimini, situato in via Tonini. Vi saranno interventi musicali e gradite sorprese.

Inoltre, alla presenza di autorità, avverrà la premiazione di ingegneri meritevoli, distintisi nello svolgimento dell’attività professionale durante questi trenta anni e coloro che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri. Premiazione anche per il primo presidente dell’Ordine, che ha ricoperto questo ruolo 30 anni or sono. Verrà anche premiata la vincitrice del concorso indetto per la realizzazione del logo dell’Ordine riguardante il trentennale. La serata si concluderà con il taglio della torta augurale di compleanno.

Si evidenzia anche che l’Ordine degli Ingegneri di Rimini e provincia, organizza ogni 10 anni (2008 e 2018) l’importante evento riguardante la Salvaguardia delle acque marine per la balneazione. Il prossimo evento sul tema è quindi previsto per il 2028.