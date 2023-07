“Polonia loves Emilia-Romagna”: le vacanze in riviera sono l'argomento top sui media nazionali

Le vacanze in Emilia-Romagna sono sempre più amate in Polonia. Quest’estate i media polacchi stanno cogliendo ogni spunto per raccontare le spiagge della Riviera, l’arte e i Portici Unesco di Bologna, il cicloturismo e le eccellenze enogastronomiche (con la tradizione del Lambrusco e delle sue varietà).

A firmare gli articoli sono giornalisti che hanno potuto visitare i vari luoghi di vacanza, a cominciare dai corrispondenti di testate prestigiose come Vogue e l’importante Pap (l’agenzia di stampa nazionale). Apt Servizi Emilia-Romagna, nei giorni immediatamente successivi all’alluvione di maggio, ha gestito i giornalisti che si trovavano sul territorio e li ha accompagnati nelle località rivierasche per mostrare una costa perfettamente operativa e pronta ad accogliere i turisti.

Onet.pl, tra i principali portali polacchi di news (236,1 milioni di visite mensili), ha raccontato la mostra sul turismo balneare allestita sulla spiaggia di Rimini e il fascino dei Portici di Bologna, Patrimonio Unesco. Un importante servizio, pubblicato su Vogue Polonia, in occasione della spettacolare sfilata di moda a tema Fellini di Alberta Ferretti a Rimini a fine maggio, ha descritto la Romagna come un luogo glamour.

Alla Grand Depàrt in Emilia-Romagna nel 2024 del Tour de France ha dedicato un ampio servizio uno tra i più seguiti magazine online dedicati al cicloturismo, Bike Magazyne (250.000 visitatori unici mensili), mentre la rivista specializzata Winicijatwa ha narrato il fascino del Lambrusco nelle sue varietà.

Dal punto di vista delle azioni sul mercato polacco di Apt Servizi, la promozione della vacanza balneare sulla Riviera Romagnola è partita già a marzo, con uno spot di 20 secondi in lingua, a tema vacanze con famiglia, sui principali canali social dell’Emilia-Romagna in lingua, Youtube, Instagram, Facebook (oltre 5,5 milioni di visualizzazioni in Polonia).

Grazie anche ai voli diretti su Bologna, Rimini e Forlì dalle principali città polacche (Varsavia, Cracovia, Katowice) l’Emilia-Romagna è sempre più vicina alla Polonia. Prossima occasione promozionale a settembre, con l’Italian Bike Festival al Misano World Circuit di Misano Adriatico, quando Apt Servizi ospiterà due podcaster e un giornalista polacchi, per raccontare il mondo della vacanza attiva e del turismo a due ruote in Emilia-Romagna.