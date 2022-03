Recruiting day per i Piccoli alberghi di qualità in cerca di personale estivo

Recruiting day organizzato da Piccoli alberghi di qualità che, per la prossima stagione estiva, sono alla ricerca di chi vuole lavorare nel settore dell’ospitalità. All'appuntamento del 23 marzo presso l'hotel Polo di Rimini saranno presenti 16 strutture alberghiere per reclutare nuovi collaboratori con contratti stagionali e annuali, tempo pieno, part-time o stage formativi negli alberghi consorziati tra Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica. "Lavorare in un Piccolo Albergo di Qualità significa lavorare in un ambiente intimo e familiare ma sempre proiettato verso la qualità e l'attenzione per l'Ospite - afferma Alessandra Sanchini, presidente del Consorzio. - Viste le recenti difficoltà di tutti nel reperire personale serio ed affidabile è molto importante dare un segno di concretezza da parte nostra, e con questo evento vogliamo dimostrarlo in qualche modo” afferma Alessandra Sanchini, presidente del Consorzio

Piccoli Alberghi di Qualità". L’evento è gratuito e la partecipazione libera previa registrazione su www.piccolialberghi.com.