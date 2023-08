Sadegholvaad: "C'è il piano per una Fiera ancora più forte, peccato se Bologna guarda a Milano"

“A brevissimo Ieg presenterà il suo piano di sviluppo che prevede una serie di investimenti strategici che non solo incrementeranno l'appeal (e il Pil) del nostro territorio, riferimento dell'ospitalità per tutti i 12 mesi dell'anno, ma negli obiettivi e nelle intenzioni faranno di Ieg il player di riferimento per le fiere in Italia e tra i principali in Europa”. E’ questo l’auspicio e il nuovo orizzonte che traccia il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in riferimento al futuro della Fiera di Rimini. Il primo cittadino riporta il focus fiere al centro del dibattito, a seguito di un servizio pubblicato dal Sole 24 Ore in relazione alle manovre di investimento in atto per il rilancio delle Fiere di Bologna e di Milano. I capoluoghi di Lombardia ed Emilia Romagna, si ventila tra le ipotesi, potrebbero infittire un dialogo di “alleanze” nel futuro. E’ quanto prospettano molti addetti ai lavori. Un tema che Rimini osserva con attenzione, perché un piano di collaborazione con Bologna potrebbe essere strategico a livello regionale, anche se le acque sembrano rimanere “tiepide” senza sviluppi di rilievo, quantomeno a medio termine.

E’ proprio il sindaco Sadegholvaad a fare il “diplomatico”, cercando di riportare in auge il tema dei rapporti tra Bologna e Rimini, anche se il percorso non è semplice come traspare dalle stesse parole del primo cittadino: “Resta ancora naturalmente aperto il discorso ormai stagionato di un'alleanza strategica con Bologna, consapevoli e altrettanto realisti però che dal 2021 i segnali petroniani si vadano orientando in un'altra direzione. Se così fosse, e mi auguro che ciò non sia naturalmente, sarebbe un'occasione persa per l'Emilia Romagna ma a Rimini non ci fasceremmo comunque la testa. Non è nella nostra indole”.

Il sindaco prosegue: “L'edizione odierna del Sole 24 Ore mette in evidenza gli importanti investimenti delle Fiere di Milano e di Bologna alla riconquista del mercato business dopo i due anni di buio pandemico. Al di là che si tratta ovviamente di una buona notizia per un Paese che su molti settori dell'economia arranca pericolosamente, non ritengo casuale, e lo dico con un pizzico di divertita malizia, l'accostamento fatto dal principale quotidiano economico nazionale in ordine ai destini incrociati di Milano e Bologna. Si va verso un'alleanza, come si dice da qualche mese a questa parte? Forse un eccesso di lettura ma quello che voglio mettere in evidenza è come Rimini non sta e non starà a guardare. A Rimini ci si sta insomma preparando al salto definitivo nel futuro, dopo un 2022 e un 2023 ottimo sul fronte delle fiere e dei congressi, sold out quest'ultimo anche per il 2024”.