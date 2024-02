Silb-Fipe incontra l'assessore Corsini: "Piace l'idea di istituire l'albo delle discoteche storiche"

“Si è tenuto in Regione un incontro con l’assessore al Commercio e al Turismo Andrea Corsini, nel corso del quale abbiamo affrontato due temi importanti per il nostro settore – spiega il presidente regionale del Silb-Fipe Confcommercio, Gianni Indino -. Il primo riguarda i bandi di sostegno di prossima uscita, collegati alla Legge regionale sull’Economia urbana, che vedranno lo stanziamento di 18 milioni di euro a favore del commercio e dei pubblici esercizi. Con l’assessore abbiamo discusso della nostra proposta di inserire anche le discoteche e i locali da ballo tra i beneficiari di questa misura di sostegno, avendo avuto ampie rassicurazioni che la nostra richiesta sarà soddisfatta".

"L’ennesima conferma, questa, di come il settore dell’intrattenimento da ballo sia tenuto in considerazione dalla Regione, pienamente consapevole dell’importanza del nostro comparto in chiave economica, turistica e sociale. Affermiamo quindi che dentro al nuovo bando anche le discoteche potranno beneficiare di un supporto per l’ammodernamento e il rinnovamento delle strutture, la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica dell’impresa. C’è estrema soddisfazione per il risultato ottenuto e per le possibilità che si presenteranno agli imprenditori del commercio, ai titolari di pubblici esercizi, e ora anche agli operatori dell’intrattenimento del nostro territorio".

"Di questi aspetti parleremo più approfonditamente giovedì 7 marzo nell’auditorium di Confcommercio della provincia di Rimini in occasione del convegno patrocinato da Regione e Provincia “La città che cambia – Il commercio al centro dell’economia urbana. La nuova Legge regionale e i contributi per le imprese” in cui insieme all’assessore Andrea Corsini, al presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad e ad esperti professionisti andremo nei dettagli delle nuove misure regionali. Invitiamo dunque gli imprenditori a partecipare a questo importante momento informativo per capire meglio queste nuove opportunità".

"Nell’incontro con l’assessore Corsini – continua Gianni Indino – abbiamo anche iniziato un ragionamento sulla possibilità di istituire, come già fatto per le botteghe e i mercati, un Albo regionale delle discoteche storiche. Un’istanza arrivata dopo un percorso di condivisione di questa proposta con i presidenti provinciali del SILB dell’Emilia Romagna. Quello dei locali da ballo è infatti un settore che sul nostro territorio regionale può vantare storie, percorsi, tendenze, identità che si intrecciano a doppio filo con la nostra società, l’economia e il nostro modo di vivere”.