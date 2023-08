Sistema produttivo culturale, incremento del 4,8% delle imprese. Rimini al 19° posto in Italia

Nel 2022 nel sistema aggregato Romagna – Forlì-Cesena e Rimini le imprese del “core cultura” (attività produttive che generano ricchezza e occupazione, direttamente riconducibili ai settori culturali e creativi) ammontano a 3.758 unità: il 50,1% del totale sono attività afferenti al mondo dei servizi (architettura, design e comunicazione), il 37,3% attività di produzione di beni e servizi culturali replicabili (audiovisivo e musica, videogiochi e software, editoria e stampa), il 12,5% attività di performing arts e arti visive (quelle legate a beni e servizi culturali non riproducibili, tipo gli spettacoli dal vivo) e lo 0,1% attività connesse alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Rispetto al 2021 si rileva un incremento del 2,9% delle imprese del “core cultura”, superiore a quello regionale (+2,0%) e nazionale (+1,8%); variazione positiva determinata dalle imprese creative (+7,7%) mentre, a fronte della stabilità delle imprese connesse al patrimonio storico-artistico, si registra una diminuzione sia delle imprese culturali (-1,5%) sia di quelle di attività di performing arts e arti visive (-1,3%).

Riguardo al lavoro, nel 2022 si riscontrano 10,8 mila occupati nelle imprese del “core cultura” (-0,3% sul 2021) e 8,4 mila occupati nelle imprese del “creative driven” (imprese che non appartengono alla filiera ma che impiegano contenuti e competenze culturali per accrescere il valore dei propri prodotti) (+0,9%).

Nel complesso, i 19,2 mila occupati del Sistema produttivo culturale e creativo sono sostanzialmente stabili in termini annui (+0,2%); l’incidenza sul totale degli occupati (5,7%) risulta in linea con quella regionale (5,8%) e nazionale (5,8%).

Per quel che concerne la ricchezza prodotta, nel 2022 il valore aggiunto delle imprese del “core cultura” ammonta a 542 milioni di euro (+6,4% sul 2021) mentre quello delle imprese del “creative driven” si attesta a 477 milioni di euro (+5,7%).

I 1.019 milioni di euro complessivi di valore aggiunto del Sistema produttivo culturale e creativo sono in crescita in termini annui (+6,0%); l’incidenza sul totale della ricchezza prodotta (4,7%) risulta inferiore a quella dell’Emilia-Romagna (5,1%) e dell’Italia (5,6%).

Provincia di Rimini

Nel 2022 in provincia di Rimini le imprese del “core cultura” (attività produttive che generano ricchezza e occupazione, direttamente riconducibili ai settori culturali e creativi) ammontano a 1.888 unità: il 50,6% del totale sono attività afferenti al mondo dei servizi (architettura, design e comunicazione), il 36,7% attività di produzione di beni e servizi culturali replicabili (audiovisivo e musica, videogiochi e software, editoria e stampa), il 12,5% attività di performing arts e arti visive (quelle legate a beni e servizi culturali non riproducibili, tipo gli spettacoli dal vivo) e lo 0,2% attività connesse alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Rispetto al 2021 si rileva un incremento del 4,8% delle imprese del “core cultura”, superiore a quello regionale (+2,0%) e nazionale (+1,8%); variazione positiva determinata soprattutto dalla dinamica delle imprese creative (+9,4%), con un aumento, comunque, anche delle imprese culturali (+0,4%) e di quelle di attività di performing arts e arti visive (+0,9%), mentre rimangono stabili le imprese connesse al patrimonio storico-artistico.

Riguardo al lavoro, nel 2022 si riscontrano 5,3 mila occupati nelle imprese del “core cultura” (-2,1% sul 2021) e 3,9 mila occupati nelle imprese del “creative driven” (imprese che non appartengono alla filiera ma che impiegano contenuti e competenze culturali per accrescere il valore dei propri prodotti) (-0,4%).

Nel complesso, i 9,2 mila occupati del Sistema produttivo culturale e creativo sono in calo in termini annui (-1,4%); ciò nonostante, l’incidenza sul totale degli occupati (6,0%) risulta superiore a quella regionale (5,8%) e nazionale (5,8%).

Nella classifica nazionale, stilata su 107 province, Rimini si piazza al 19° posto per incidenza degli occupati del Sistema Produttivo Culturale e Creativo sul totale dell’economia locale (primi tre posti: Milano, Arezzo, Roma); terza posizione, invece, nella classifica regionale (dopo Bologna e Parma).

Per quel che concerne la ricchezza prodotta, nel 2022 il valore aggiunto delle imprese del “core cultura” ammonta a 266 milioni di euro (+7,5% sul 2021) mentre quello delle imprese del “creative driven” si attesta a 214 milioni di euro (+3,7%).

I 480 milioni di euro complessivi di valore aggiunto del Sistema produttivo culturale e creativo sono in crescita in termini annui (+5,7%); l’incidenza sul totale della ricchezza prodotta (5,2%) risulta essere in linea con quella dell’Emilia-Romagna (5,1%) e inferiore al dato Italia (5,6%).

Nella classifica nazionale, sempre su 107 province, Rimini occupa il 22° posto per peso della ricchezza prodotta dal Sistema produttivo culturale e creativo sul totale dell’economia locale (primi tre posti: Milano, Roma, Arezzo); terza posizione, invece, nella classifica regionale (dopo Bologna e Parma).