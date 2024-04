Start Romagna non trova più autisti per i i bus, parte l'Academy per formare 15 nuovi dipendenti

Al via le candidature per "Randstad4driving" a Rimini, la terza edizione del progetto di formazione e recruiting realizzato da Start Romagna e Randstad per formare e avviare al lavoro quindici nuovi conducenti di autobus per il trasporto pubblico locale. L’Academy inizierà lunedì 13 maggio, presso l’Autoscuola Rimini Guide, per una durata complessiva di 220 ore. Al termine delle lezioni, i partecipanti potranno conseguire la patente D-CQC. Già in fase formativa agli studenti verrà offerto un contratto di somministrazione lavoro e, una volta conseguite le licenze, saranno assunti in Start Romagna. È possibile presentare le candidature fino al 6 maggio. Per i partecipanti, le lezioni sono completamente gratuite. Il programma si inserisce tra le iniziative messe in campo da Start per affrontare la carenza di autisti sul territorio romagnolo, iniziando a rispondere localmente alla talent scarcity che impatta oggi un intero settore, anche a livello nazionale.

“Anche l’area di Rimini evidenzia una forte carenza di offerta di conducenti del trasporto pubblico, confermando nuovamente un trend diffuso sia in Romagna che in tutto il Paese – dichiara Erika Sartoris, Specialty Manager Logistics di Randstad -. Per questo motivo, siamo entusiasti di replicare un progetto di formazione completamente gratuito e di grande valore, in grado di avvicinare nuove persone ad una professione fondamentale e molto ricercata, rispondendo insieme a partner specializzati come Start ad una reale esigenza in modo concreto”.

“La collaborazione in partnership con società specializzate qual è Randstad ha dato risultati positivi nel bacino di Ravenna e Cesena e siamo certi che saprà darne anche nel territorio di Rimini - commenta Roberto Sacchetti, Presidente Start Romagna –. Come azienda siamo impegnati a 360 gradi per trovare soluzioni al problema sempre più critico della carenza di autisti. Auguro ai partecipanti un proficuo apprendistato, convinto che troveranno i giusti stimoli nell’avvicinarsi ad una professione sempre più qualificata e centrale nel processo di transizione ecologica delle città”.