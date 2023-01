"The big brand theory": giornata formativa gratuita per piccole e medie imprese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

L’Impennata dei costi energetici e dell’inflazione incidono in modo grave sul sistema imprenditoriale del territorio. Secondo la previsione pubblicata ad ottobre 2023 dall’Osservatorio Economico la Camera di commercio della Romagna il 2023 sarà un anno in negativo per la crescita economica delle imprese del territorio riminese, che segneranno un - 0.2%. In un contesto sempre più competitivo, con costi di marketing alti come tutelarsi ed emergere nel mercato? La risposta è il BRAND e la giornata formativa gratuita del 14 gennaio dalle 9 alle 18 che si svolgerà all’Hotel Imperiale di Rimini sarà interamente incentrata su come costruirlo attorno al proprio business.



L’evento “Big brand Theory” è rivolto a imprenditori e imprenditrici della PMI che vogliono differenziarsi dal mercato, sbaragliare i competitor e scalare il loro business costruendo un’azienda solida ed etica. Attraverso una serie di esercizi verranno guidati passo passo nella costruzione di un manuale del brand che evidenzi i punti di forza del proprio marchio ma anche i punti di debolezza.



La lezione, molto pratica, sarà tenuta da 2 formatori riminesi d’eccellenza: Andrea Conti, spacker TEDx, autore di libri sul marketing e founder di Immortal Brand, realtà dedicata al brand positioning che si occupa di brand a livello nazionale con clienti come Pollo&Friends e ED&F MAN, e Massimo Martinini, creatore del format Pillole di Business con oltre 8000 iscritti al suo canale Youtube e 20.000 fan su Instagram, consulente e responsabile marketing di progetti come Sushi Corner. Ad affiancarli ci sarà il team dei BrandMaster di Immortal Brand costituito da Francesca Bartoli, responsabile di strategie di marketing con all’attivo esperienze a livello internazionale nel food retail, Francesco Bucci esperto in project management, Marika Mariotti guru delle vendite, Giacomo Pagliarani che da anni si occupa di digital marketing&personal branding e Federico Gasperoni esperto in marketing a risposta diretta.



La giornata è aperta ad un massimo di 40 partecipanti.