L'azienda fa registrare un fatturato record, ai 74 dipendenti arriva un premio da 1500 euro

Sarà un 2024 da ricordare per i 74 lavoratori e lavoratrici della Linker Romagna. Grazie ai buoni risultati del 2023, infatti, riceveranno un premio netto di 1500 euro. Un riconoscimento tutto meritato, perché il bilancio 2023 di Linker Romagna, la cooperativa di sistema di Confcooperative Romagna che si occupa di servizi alle imprese, si è chiuso con un fatturato che supera i 5 milioni di euro.

Sono proprio i buoni risultati ottenuti nell’esercizio 2023 che hanno consentito agli amministratori di deliberare l’erogazione del premio ai 74 dipendenti, dislocati nelle cinque sedi romagnole: Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini. "Oltre al premio al personale - sottolinea Roberto Righetti, direttore generale di Linker Romagna - erogheremo un ristorno alle cooperative socie che ci consentirà di restituire circa il 5% di quanto fatturato. Le cooperative socie e le persone che lavorano con noi sono al centro di tutti i nostri obiettivi".

A supporto di oltre 400 cooperative

Sono più di 400 le cooperative romagnole che hanno scelto Linker per i propri servizi che vanno dalla gestione delle risorse umane alla consulenza fiscale e tributaria, dal controllo di gestione all'assistenza al credito, dalla compliance alla digitalizzazione. "La fusione che ha portato alla nascita di Confcooperative Romagna ci ha consentito di integrare i due centri servizi che già vantavano tra le migliori professionalità a disposizione del sistema cooperativo - aggiunge il direttore -. I risultati sono stati straordinari: grazie al nostro ruolo all’interno di Confcooperative, sia territoriale che nazionale, siamo in grado di mettere a disposizione delle imprese un ventaglio di servizi ad altissima specializzazione e di accompagnare le cooperative nello sviluppo sostenendone la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione".

L’atteggiamento di Linker Romagna nei confronti delle imprese è infatti sempre personalizzato e su misura in base alla tipologia della cooperativa, dal settore in cui opera e dagli obiettivi societari. Come evidenzia lo stesso Righetti «la nostra attività principale è il ‘problem solving’. Lo sottolineo perché è il modo di porci nei confronti dei soci e clienti. In Linker Romagna conosciamo a menadito normative, opportunità di finanziamento e software più adeguati al modello cooperativo. La soddisfazione di chi ci ha scelto è confermata da un portfolio in continuo ampliamento».

Tra i servizi a maggiore specializzazione c’è quello legato alla gestione delle risorse umane, fondamentale visto l’alto tasso di manodopera presente in cooperativa. Per farlo Linker Romagna mette a disposizione un portale e un pool di specialisti che garantiscono il supporto e lo svolgimento di tutte le fasi della gestione risorse umane: sicurezza sul lavoro, assunzioni e selezione del personale, presenze, turni, centri di costo, formazione, work flow autorizzativi, valutazione e welfare.

«Un altro settore in cui stiamo crescendo in modo importante è quello legato all’organizzazione aziendale e al controllo di gestione che, oltre rappresentare un obbligo normativo introdotto dalle disposizioni sulla crisi d’impresa, è una vera opportunità per le cooperative perché consente di efficientare l’organizzazione, lavorare sulla programmazione e sul controllo, avere amministratori formati e dotati di visione, avere un controllo estremamente preciso sul budget» spiega Righetti.

Da alcuni mesi Linker Romagna ha anche costituito una nuova società specializzata in compliance. Si chiama Conforme e può sostenere le cooperative ad adottare modelli organizzativi 231 e relativi organismi di vigilanza, ad adeguare il proprio assetto alle normative relative a whistleblowing, privacy, antiriciclaggio, accompagnare le imprese a ottenere le principali certificazioni di genere, di processo e di prodotto in materia di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, trasparenza e legalità.

«I risultati ottenuti nell’ultimo biennio certificano la professionalità della nostra squadra che, oltre ad avere una solida preparazione, dimostra di comprendere le necessità delle cooperative e di riuscire a garantire un servizio flessibile e su misura. Nell’ultimo periodo abbiamo seguito numerose operazioni straordinarie quali aggregazioni, fusioni e acquisizioni cercando di fornire la massima assistenza possibile, quasi sempre in presenza, presso il cliente. Per questo motivo - conclude il direttore di Linker Romagna - colgo l’occasione per ringraziare tutto il team di Linker Romagna per l’impegno instancabile e per ringraziare le tantissime cooperative che ci scelgono ogni giorno».