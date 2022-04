Tropical Fruit Congress, una panoramica internazionale sull’avocado

È tutto pronto per la terza edizione del Tropical Fruit Congress, l’unico evento europeo dedicato alla frutta tropicale che si svolgerà il 6 maggio a partire dalle 10.00 al Rimini Expo Center in occasione di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta (4-6 maggio 2022). Organizzato da NCX Drahorad con la collaborazione con Cesena Fiera, Il focus di quest’anno sarà sull’avocado, il frutto esotico che in questi anni sta registrando un ampio successo presso i consumatori di tutto il mondo. Ad illustrarne le dinamiche di produzione, vendita, consumo, le strategie di promozione e le ultime innovazioni sulle tecnologie, interverranno relatori internazionali provenienti dai principali Paesi produttori ed esperti del settore. I lavori inizieranno alle 10.00 e, dopo il benvenuto da parte del Presidente di Macfrut Renzo Piraccini, ad aprire i lavori sarà Thomas Drahorad, Presidente di NCX Drahorad.

Successivamente Daria Lodi di CSO Italy farà una panoramica dei consumi di frutta esotica e un focus speciale su quelli di avocado in Italia, per poi dare la parola a Mattia Menni, Direttore Marketing di Spreafico Francesco & F.lli, azienda che ha creato il brand èSquisita per la commercializzazione della frutta esotica, a seguire Benjamin Mutuku Tito, Direttore dell’Horticultural Crops Directorate del Kenya e Paz Garcia, responsabile del segmento food dell’azienda tedesca Ziehl-Abegg. Dopo il coffee break, previsto tra le 11.30 e le 11.50, sarà la volta di Jorge Enrique Restrepo, Direttore Esecutivo di Corpohass, l’Associazione dei produttori e esportatori colombiani di avocado Hass; Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia Avocado; Therese Bruwer, del team di ricerca dell’azienda Westfalia Fruit International con sede in Sudafrica; Prof. Ernst Woltering della Wageningen University & Research dei Paesi Bassi. Alle 13.00 è previsto un Business Lunch, alle 14.00 riprenderanno i lavori con gli interventi di Alessandro Pasi, Sales Manager di Aweta Sistemi, e del Dott. Aldo Pesce, Export Sales Manager di Amenduni Nicola S.p.A.