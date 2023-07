Turismo, per Visit Rimini in luglio e agosto numeri di turisti superiori all'anno scorso

Se i primi quattro mesi dell'anno sono andati bene e a giugno, a causa dell'alluvione c'è stato un lieve calo, per luglio e agosto i primi riscontri di Visit Rimini sono positivi, con numeri di turisti superiori all'anno scorso. E il sindaco Jamil Sadegholvaad si dice "cautamente ottimista". Quelli arrivati, dice oggi, sono "segnali incoraggianti per tutto il sistema turistico della Riviera e della Romagna, pesantemente danneggiato dall'alluvione del mese di maggio e dai conseguenti strascichi, nonché dal maltempo che si è protratto per tutto giugno". Fatti che hanno portato uno slittamento delle richieste e delle prenotazioni verso i mesi più caldi dell'estate, che comunque confermano "un trend positivo verso la nostra Riviera registrato già nei primi quattro mesi del 2023 e poi bruscamente interrottosi con il dramma dell'alluvione che ha colpito la Romagna", aggiunge. Giugno a Rimini ha chiuso con un'occupazione alberghiera "appena al di sotto di quella dello scorso anno, con un dato positivo del 35% di stranieri", prosegua Sadegholvaad.

Sempre secondo le rilevazioni di Visit Rimini, c'è un aumento di arrivi da Belgio, Francia e Paesi dell'Est Europa, in questo ultimo caso aiutato voli promossi dall'aeroporto Federico Fellini. Crescita che compensa la leggera flessione del mercato tedesco, analizza il sindaco. "Positivo anche l'arrivo di ospiti provenienti dai Paesi Scandinavi". Tutti fatti che per il primo cittadino dimostrano "l'importanza della programmazione di eventi e di appuntamenti sul territorio tra manifestazioni fieristiche, sportive, congressuali, il concerto di Vasco Rossi, gli appuntamenti ormai tradizionali che hanno sostenuto l'occupazione alberghiera e quindi l'indotto per il territorio, in un contesto delicato e incerto, consentendoci di superare un mese che altrimenti, avrebbe pagato maggiormente il contraccolpo della situazione meteorologica".