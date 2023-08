Il parco-museo M.I.S.A.M. “mette in mostra” 20 anni di sculture

Nella giornata di sabato 2 settembre l’Associazione Culturale "Montemaggiore Arte", lo scultore Umberto Corsucci e tutti i collaboratori accoglieranno i propri ospiti per festeggiare assieme “20 anni di sculture nel parco”, in tre fantastici giorni a Montefiore Conca (località S.Felice - Via Pianello, 451).

In tale occasione, per commemorare l’evento, é stato redatto un catalogo illustrato con tutte le opere monumentali installate nel parco-museo M.I.S.A.M. insieme ai rispettivi autori, che verrà presentato dal critico d’arte Lorenzo Fiorucci.

L’evento è stato sostenuto fin dal principio da Roberta Pontrandolfo, scenografa e comunicatrice che oltre a curarne la conduzione ha affiancato Alberta Corsucci per la preparazione del suo esordio come art director dell’associazione Montemaggiore Arte. La collaborazione grafica è stata invece affidata a Linda Cavalli, una delle colonne portanti che ha contribuito alla realizzazione dell’evento.

Nel bellissimo contesto naturale della piccola collina verde immersa nel meraviglioso paese di Montefiore Conca, esiste un luogo che oggi incarna il desiderio di rilancio e di presentazione dei progetti di sviluppo creativo in cui i giovani sono chiamati ad identificarsi.

Uno spazio museale che potrà divenire polifunzionale e che ha tutta la potenzialità di trasformarsi in palcoscenico per concerti, eventi culturali ed artistici, momenti di aggregazione e socializzazione rivolti alla comunità artistica e non solo. Un parco come museo a cielo aperto che si "affaccia" così verso il domani, partendo dal presente.

Sarà l’occasione per presentare non soltanto gli ospiti, ma anche il percorso storico – testimoniale dello scultore contemporaneo: Umberto Corsucci. Da non perdere, inoltre, il “Terrazzo dell’arte”, mostra collettiva di giovani artisti a confronto, a cura di Alberta Corsucci, che sarà visitabile per tutto il mese di settembre.

Il tesseramento, che verrà rilasciato all’ingresso, è obbligatorio e gratuito.

Chi vorrà fare una donazione all’associazione sarà pregiato con un’opera grafica acquerellata e rifinita a mano. La tiratura, firmata da Umberto Corsucci, è limitata.

Alle ore 20:00 inizierà la cena riservata ai soci del costo di 18€ (i bambini fino ai 12 anni: 50%).

Quest’ultimi potranno diventare per una sera “Piccoli scultori alla ribalta”. Aspetta loro uno spazio idoneo attrezzato di argilla e strumenti per materializzare le loro fantasie, dietro la guida di esperti.



Gli appuntamenti successivi si svolgeranno il 16 e il 23 settembre a partire dalle ore 18:00.