"Altrove", l'artista Lorenzo Mini celebra con 27 fotografie i 50 anni di Amarcord di Fellini

In occasione dei 50 anni di Amarcord, il Fellini Museum ospita a Palazzo del Fulgor “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie di Lorenzo Mini. La mostra sarà inaugurata giovedì 23 marzo e rimarrà in esposizione fino al 16 aprile

Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.





Lorenzo Mini - Nasce a Rimini il 3 agosto 1973, vive a Cesenatico. Il suo progetto fotografico, in generale, è orientato verso la documentazione di particolari fenomeni socioculturali e paesaggistici, interpretati come specchio della modernità, attraverso i quali tenta di rappresentare e rendere evidenti le condizioni, a volte contraddittorie, del nostro tempo. Più in particolare, il suo sguardo indaga la stretta connessione tra il territorio e la presenza dell'essere umano, il quale lascia segni precisi e indelebili. Ha realizzato vari progetti e reportage, esposti in mostre personali e collettive e ha conseguito vari riconoscimenti.





Orari :

Da martedì a venerdì: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00; sabato, domenica e festivi 10:00 - 19:00

Lunedì chiuso