70 giovani ballerini saliranno sul palco dell'Arena della Regina

Il prossimo sabato 3 luglio, a partire dalle ore 21.00, in Piazza della Repubblica a Cattolica, si svolgerà uno spettacolo di danza organizzato da AICS Associazione italiana cultura e sport. L'evento riconosciuto dal CONI ha rilievo Nazionale ed è inserito nel circuito gare delle danze Internazionali denominato World folk vision. AICS grazie all'importante collaborazione con l'amministrazione comunale di Cattolica ed il progetto regionale Riviera Danza, porterà sul palco tanti ragazzi risvegliando in loro la passione sportiva; per la maggior parte di essi sarà il momento di salire su un palcoscenico dopo due anni di restrizioni anti-Covid.

Sul palco dell'Arena della Regina si esibiranno 70 danzatori allevi di scuole di ballo e di danza tra Rimini e Bologna. Gli allievi dagli 8 anni in su, suddivisi per categorie e stili, si esibiranno in gruppo o in assolo. Uno spettacolo che spazierà dal classico al contemporaneo e dal flamenco al tip tap coinvolgendo il pubblico in un itinerario internazionale.

Le scuole partecipanti saranno New Aulòs danza, Casadei Danze, Tilt danza e teatro, Atelier della danza Pleiadi ospiti della serata i ballerini della compagnia Viento del Sur diretta da Simona Ruzza.

Presenteranno la serata il Responsabile Nazionale AICS per le danze Internazionali Ranieri Manfrin e la responsabile provinciale Sonia Ferlini entrambi maestri, consegneranno targhe e attestati e segnaleranno i migliori gruppi alla Finale Nazionale di Montecatini il prossimo ottobre.

L'ingresso alla manifestazione sarà libero e nel più assoluto rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.



Info 3391332320 - https://www.worldfolkvisionitalia.it

