8 marzo, a Verucchio appuntamento streaming con Monia Cappiello e i Fratelli di Taglia

Verucchio celebra l’8 marzo con uno spettacolo teatrale “in rosa” in streaming e la presentazione di un laboratorio di teatro autobiografico davanti alla panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne

Lunedì 8 marzo, alle 18.15, davanti alla panchina rossa al Centro Civico, l’attrice Monia Cappiello presenterà, in diretta Facebook sulla pagina del Comune, i laboratori di teatro autobiografico #FemminilePlurale – L’arte di raccontarsi. Il laboratorio autobiografico è figlio di un bel progetto dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini rivolto a donne e uomini del territorio per "promuovere la cultura plurale delle diversità e non discriminazione. Si è scelto di far coincidere la prima delle quattro presentazioni sul territorio provinciale, quella relativa ai laboratori per Verucchio e Pennabilli, con la Festa della Donna e di farla seguire dallo spettacolo teatrale anche per inviare un messaggio ben preciso sull’importanza della parità di genere. Le protagoniste indosseranno una mascherina rosa donata dalla Parafarmacia Del Ghetto” spiegano la sindaca Stefania Sabba e Linda Piva, consigliera di maggioranza con delega appunto alle Pari Opportunità, all’educazione e al rispetto.

Alle 20.30, invece, la Compagnia Fratelli di Taglia porterà in scena in streaming al Teatro Eugenio Pazzini Dì Di Donna | 2° parte, uno spettacolo di narrazione con incursioni musicali, canto dal vivo, danza contemporanea e videoproiezioni realizzato con testi di Amnesty International, Franca Rame, Alda Merini e Frida Khalo su donne che con la loro “disobbedienza” ai diktat hanno saputo cambiare la società.

“Nel presentare la loro performance, i Fratelli di Taglia fanno riferimento alla frase di Rita Levi Montalcini “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza”. A coadiuvare la narrazione ci saranno la danza contemporanea di Barbara Martinini e il canto dal vivo di Beatrice Massari musicato live da Francesco Varliero.

#FemminilePlurale, L’arte di raccontarsi

I laboratori autobiografici sono rivolti prioritariamente ai residenti nei comuni di Verucchio, Pennabilli, Coriano, Misano Adriatico e Montescudo-Montecolombo, sono gratuiti, saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti (ne sono previsti 10-15 per ciascuno) e si svolgeranno fra marzo e maggio utilizzando luoghi all’aperto o ampie sale, con frequenza da remoto in caso le norme anti Covid non la consentano in presenza. I calendari saranno stabiliti con il docente, che, alla fine, rilascerà un attestato. Chi non riuscisse a vedere la presentazione di lunedì, può rivolgersi a Monia Cappiello scrivendo a janas.teatro.2021@gmail.com Un evento organizzato con il sostegno appunto del Comune di Verucchio, della Regione Emilia Romagna e del Mic