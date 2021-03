8 marzo con la mostra "Namastè, donne in cammino" e la tavola rotonda delle amministratrici della Provincia

L’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini in occasione dell’8 marzo promuove due iniziative una tavola rotonda delle Amministratrici della Provincia di Rimini e la mostra: Namaste, donne in cammino

Ad aprire gli appuntamenti dedicati alle donne sarà la Prima Tavola Rotonda delle Amministratrici della Provincia di Rimini, che si realizzerà in modalità on line lunedì 8 marzo alle ore 11. Sviluppo della città, ambiente, sostenibilità, servizi e welfare saranno i temi affrontati. Ospite dell’appuntamento l’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna Barbara Lori. Sempre lunedì 8 marzo, sarà inaugurata in forma virtuale la mostra fotografica “Namaste – donne in cammino. Sguardi sul quotidiano femminile”. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno e visitabile, nel rispetto della normativa Covid, negli orari di apertura della sede della Provincia in via Dario Campana a Rimini. La mostra prende spunto dai progetti di sostegno allo studio, al lavoro, alla salute che l’associazione Namaste porta avanti per migliorare la condizione femminile nelle realtà rurali del Kerala e Tamil Nadu (India del Sud) dove opera da decenni. Le foto amatoriali realizzate da volontari italiani mostrano il contesto di vita di donne che devono fare i conti con povertà e ataviche disparità di genere. Eppure è sulle loro spalle il peso maggiore della gestione quotidiana, a partire da bambini, anziani e malati. Un'attività lavorativa generatrice di reddito è importante in quanto consente loro di auto-mantenersi e provvedere al sostentamento quotidiano. Una quarantina di scatti che spaziano tra situazione di lavoro, il quotidiano tra casa e famiglia, le giovani generazioni, gesti e sguardi femminili che si allargano ad una pluralità di culture incrociando momenti di vita di donne immigrate nel nostro territorio. Il percorso fotografico diventa occasione per incrociare altre culture, offrendo allo sguardo donne in cammino verso una nuova vita. Le foto sono di Claudine Tissier, Maria Grazia Marrulli, Gabriele Burnazzi, Gaetanfabio Campo, Renato Greco.