“Ciri canta Dalla”, a San Giuliano in scena l’omaggio a Lucio Dalla

"Ciri canta Dalla" in scena martedì 9 agosto dalle ore 21:00 in Viale Ortigara, 40 a San Giuliano l’omaggio a Lucio Dalla ideato dal cantautore, showman e performer riminese Ciri Ceccarini.

Ad accompagnare il cantautore, showman e performer Ciri Ceccarini saranno il bassista Massimo Sutera, già nella crew di musicisti che hanno affiancato il maestro bolognese nel corso di numerose tournée in merito alle quali il maestro Sutera racconterà al pubblico alcuni aneddoti.

Al sax il maestro Alessandro Pagliarani, riminese. Per lui varie collaborazioni autorevoli nell'ambito del funk/soul che lo hanno visto in scena con i Moka Club, Soul for rent, Band Noi Duri, Miami and The Groovers e altre formazioni.

Quello che lega l’artista Ciri Ceccarini a Lucio Dalla è un rapporto saldatosi nel tempo e fondato proprio sulla necessità di non spegnere mai la memoria su una genialità, quella di Dalla, che dovrà restare immortale.

E’ stato esattamente questo lo spirito che il 4 marzo 2012, esattamente in contemporanea con l’addio all’autore de Le rondini ha visto Ciri coinvolgere numerosissimi artisti da tutta l’Emilia Romagna e non solo, invitandoli, in meno di 72 ore, a prendere parte a un happening-jam session live andato in scena al teatro comunale di Bellaria con pubblico accorso da ogni dove. Da allora l’omaggio a Lucio Dalla, firmato Ciri Ceccarini, non si è mai spento, rinnovandosi sempre nei migliori teatri, locali e spiagge di tutta Italia.

“Ci ritroviamo ancora una volta a omaggiare Lucio in questo periodo tanto particolare dell’anno in cui siamo tutti, con un po’ più di attenzione, e gli sguardi rivolti al cielo, in cerca di qualche stella cadente” ha detto Ciri presentando lo spettacolo.

“Per questo, grazie all’ospitalità e al prestigio messi a disposizione dagli amici de Il Rex Bar avremo la possibilità di realizzare un desiderio magnifico come quello di salutare e cantare la memoria più che mai viva e presente di Lucio Dalla, con le note originali del suo bassista, in una Rimini cui Lucio attribuiva fascinazioni magiche a metà tra il realismo magico di Fellini e il decadentismo ironico e romantico al tempo stesso di cui è impregnato tutto il percorso artistico e autoriale di Dalla. Sarà un bel viaggio, ricco di suoni e parole magnifiche” conclude Ceccarini.