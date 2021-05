“Inedito Novecento”, il primo singolo di due artisti riminesi

Si chiama “Inedito Novecento” il brano d'esordio dei compositori riminesei Andrea Speziali e Alessandro Guagneli, un lavoro che darà anche il titolo alla mostra d'arte in allestimento ai Magazzini del Sale di Cervia. La mostra intitolata “Inedito Novecento nella collezione Breganze", visitabile dal 9 al 26 dicembre 2021. rientra in un progetto più ambizioso e originale, già apprezzato dalla critica del settore, che troverà il suo coronamento nelle prossima settimane con la pubblicazione completa dell'omonimo album "Inedito Novecento" contenente dodici tracce musicali. Gli autori Speziali e Guagneli, dopo un' attenta documentazione sugli artisti esposti, studiandone le biografie e passando al vaglio i capolavori da essi prodotti, propongono attraverso la successione dei brani una sorta di viaggio musicale che emozionerà tanto l'ascoltatore, quanto il visitatore della mostra.

Le tracce musicali si potranno udire nei maestosi saloni dei Magazzini del Sale accompagnate dalla fruizione di quadri, disegni, incisioni e sculture inedite degli artisti esposti: Mirko Vucetich, Filippo De Pisis, Neri Pozza, Umberto Boccioni, Arturo Martini, Nino Corrado Corazza, Emil Hoppe, Arturo Noci, Nino Maccari, Leonardo Castellani, Giuseppe Sommaruga, Adolfo Wildt, Nino Bertocchi, Walter Piacesi e tanti altri che sono entrati a far parte della prestigiosa collezione dei fratelli Breganze in Veneto.I due giovani autori romagnoli sono approdati alla composizione dei 12 brani da esperienze e percorsi differenti di vita privata, che si sono però incrociati casualmente con l'interesse per la cultura italiana. Con le sue musiche i due compositori, al primo esordio, non conducono solamente ad una riflessione sul senso della vita di metà Novecento, tematica principale del progetto visivo e audio, ma tratta anche temi legati alla vita privata dei singoli artisti, raccontandone con il suono le atmosfere in cui si sono mossi e i sentimenti che li hanno animati. Una delle composizioni più rappresentative è proprio un omaggio alla figura del poliedrico architetto, sculture, poeta, musicista e autore Mario Mirko Vucetich, che in Romanga progettò villa Antolini e Lampo, a Riccione, assieme alle ville Meloncello e Madeé Dari a Bologna. “Inedito Novecento” è prodotto dall'associazione Italia Liberty e distribuito da Amuse, ed è presente nei negozi di musica e in tutte le piattaforme digitali (Spotify, Youtube Music, Amazon Music, iTunes).