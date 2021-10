A lezione con Marco Guzzi per rassegna Resilienza

Indirizzo non disponibile

Venerdi 29 Ottobre, ore 21, per la rassegna filosofica dedicata alla Resilienza sale sul palco del teatro Astra di Misano, il poeta e filosofo Marco Guzzi con una lezione dal titolo: Pratiche interiori, prassi rivoluzionarie.

Oggi tutti noi siamo sottoposti a fortissime tensioni e costretti ad adattarci a condizioni inattese di vita. Non si tratta solo di sviluppare doti di resilienza e adattamento flessibile. Siamo chiamati a ripensare radicalmente l’intera struttura esistenziale, interiore e pubblica, su cui si basa la nostra civiltà. In fasi così profonde di esaurimento e di ricominciamento servono pratiche concrete, che ci diano quotidianamente la forza di proseguire lungo un cammino che spesso somiglia ad un arido deserto. Dobbiamo elaborare pratiche interiori inedite, che sintetizzino però i frutti di tutte le tradizioni millenarie arrivate fino a noi, e insieme nuove prassi rivoluzionarie attraverso le quali portare avanti il processo storico-politico di revisione radicale che i tempi urgentemente richiedono. Ingresso libero su prenotazione dal sito : www.misano.org