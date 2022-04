A Misano torna Happy Days, il festival della cultura vintage

Dal 23 al 25 aprile a Misano Adriatico tornano le atmosfere vintage con Happy Days, il grande festival dedicato alla cultura degli anni ‘40, ‘50, ‘60 e ‘70 che dall’America ha conquistato il resto del mondo. Una tre giorni per rivivere il clima tipico di quegli anni, caratterizzato da allegria e spensieratezza, di cui oggi sentiamo tanto il bisogno. Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di un pezzo di storia molto amato, sia dai giovani dell’epoca che dai giovani di oggi. Dalle 10:00 del mattino l’area spettacoli di piazza della Repubblica sarà teatro di un ricco programma di eventi, con esibizioni di musica live, spettacoli, corsi di ballo, mentre lungo il viale adiacente sarà allestito il mercatino tematico, dove sarà possibile trovare antiquariato e vintage, modernariato, collezionismo, oggettistica, vinili, abbigliamento e artigianato vintage, strumenti musicali e gadget d’epoca. Ospite attesissimo dell’edizione 2022 è il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 Antonio Sorgentone che si esibirà con la sua band domenica 24 aprile in uno show infuocato, che spazia dagli anni ’20 agli anni ’60, dallo swing al rock’n’roll, fino ad arrivare ai brani italiani di Fred Buscaglione.

Nel programma degli eventi live, sabato 23 aprile è previsto il concerto di The Sam Old Shoes, una delle più famose band del panorama vintage italiano, mentre lunedì 25 aprile sarà la volta dei riminesi Nashville & Backbones, che proporranno un repertorio che va dal folk al country della West Coast degli anni ’70 e ’80. Tutti i giorni, dalle 10:00, oltre al mercatino vintage e antiquariato sarà possibile trovare foodtruck con le migliori specialità. Dalle 15:00, in Piazza della Repubblica, via Romagna e via Dante, ci sarà il raduno di auto e moto d’epoca, mentre nel palco di Piazza della Repubblica si esibiranno le scuole di ballo. La manifestazione è una tappa del Party-Tour a tema “Be Vintage”. L’ingresso è libero.

Programma completo:

Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 | lunedì dalle 10.00 alle 21.00

Sabato 23 aprile: La concessionaria H-D®Motorfan insieme al Riccione Chapter, saranno presenti con le Harley-Davidson. A partire dalle 15.00: Concerto live The same old shoes. Dal rockabilly al rock’n’roll, una delle più famose band del panorama vintage italiano suona musica degli anni ’50 e ’60; Dj’ing Tonite Dj’s Battle: Ingo Swing’n’roll + Singer vs Bibo Mr. Blues vs Cherry Lady, I migliori brani dagli anni ’20 agli anni ’60 suonati da tre deejays from Senigallia. Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini

Domenica 24 aprile raduno Moto M.A.C. a cura di Motociclette Americane Club. A partire dalle 15.00: Antonio Sorgentone e la sua Band. Direttamente da Italia’s Got Talent 2019, di cui è stato protagonista indiscusso e vincitore finale, uno show infuocato, che spazia dagli anni ’20 agli anni ’60, dallo swing al rock’n’roll, fino ad arrivare ai brani italiani di Fred Buscaglione; Dj’s Battle: Charlie Rock vs Mambo. I migliori brani dagli anni ’20 agli anni ’60 suonati da tre deejays from Ancona e Forlì-Cesena. Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini

Lunedì 25 aprile a partire dalle 15.00: concerto live Nashville&Backbones. Direttamente da Rimini, un repertorio che va dal folk al country della West Coast degli anni ’70 e ’80; Dj’s Battle: Beppe vs Alby. I due deejays di punta dei Wild Angels Romagna. Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini.

Tutti i giorni:

- dalle 10.00 in via e piazza della Repubblica, mercatino vintage e antiquariato

- dalle 10.00 in piazza della Repubblica, Foodtruck con le migliori specialità



- dalle 15.00 in piazza della Repubblica, scuole di ballo