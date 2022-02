A Rivabella arriva “Sex Parler”, 7 incontri senza tabù

Mettete a letto i bambini, sta arrivando “Sex Parler”, la nuova “piccante” rassegna che il Mamì Bistrot dedica al mondo della sessualità femminile. Sette appuntamenti gratuiti da febbraio a marzo nati da un’idea di Severine Isabey e Fabiola Bastianini, per parlare di sesso con le donne, un viaggio sotto la cintura alla scoperta dei piaceri del corpo e della mente per capire davvero - senza paroloni né tabù - “What woman want”.

Si parte sabato 19 febbraio, nel teatrino di Rivabella, con il workshop di “Vagina Creativa”, incontro con Irene Negri (@sexeducando), Psicologa e Sessuologa Femminista. Come vivi la tua sessualità? Qual è il rapporto che hai col tuo corpo e con la tua vulva? Un workshop per riconnettersi con la nostra esperienza di piacere senza sensi di colpa né frustrazioni. Nel corso del seminario le donne creeranno un modello di vagina personalizzato in argilla per (ri)scoprire emozioni inesplorate e aumentare il potenziale orgasmico.

Giovedì 3 marzo (ore 21) si parla di medicina estetica con il dottor Alessandro Pasquali, uno dei nomi emergenti nel mondo della chirurgia estetica italiana. Dalle terapie endovenose all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, dai falsi miti sulla bellezza alle terapie più aggiornate, il dottor Pasquali ci accompagnerà nel mondo “for ever young” di Narciso, dove il piacere dell’apparire si salda con l’autostima e con il benessere interiore.

Sabato 5 marzo (ore 17.30) Apéro Sexuel con la sessuologa Irene Negri che prenderà per mano l’altra metà del cielo per un viaggio introspettivo tra desiderio, erotismo e sentimenti. Coniugando corpo e spirito, il laboratorio didattico è dedicato a chiunque voglia accrescere la propria sessualità e trovare il coraggio di sperimentare nuove travolgenti emozioni.

Giovedì 10 marzo (ore 18.30) appuntamento con le lezioni di Yoga di Charlotte Lazzari (@wonderyogi_official) che ci accompagnerà alla scoperta del Secondo Chakra. Spigolando tra piacere e meditazione, attraverso gesti morbidi e sinuosi, entreremo in contatto con il nostro scibile erotico per assaporare il potere creativo che risiede in Vasishtasana.

Venerdì 11 marzo (ore 21.30) appuntamento con Luce Caponegro, in arte Selen, ex pornostar ed uno dei personaggi più controversi e discussi degli anni ’90. Assieme a Ilona Staller e Moana Pozzi è stata la più nota pornostar italiana, un mito iconografico per tante generazioni. Nemica giurata del comune senso del pudore, dall’indole intrepida e ribelle, coraggiosa come una Giovanna D’Arco in guepiére, è ancora oggi il simbolo del cambiamento per la sua capacità di voltar pagina, di re-inventare la sua vita e di rinascere dalle sue stesse ceneri. Con lei faremo un viaggio a ritroso tra le mille sfaccettature di una donna combattente diventata, suo malgrado, un simbolo di libertà.

Giovedì 17 marzo (ore 21) tornano i workshop di Irene Negri che, questa volta, ci parlerà di “Single Sex Situation”, ovvero imparare a godere con noi stesse. Dall’eccitazione all’orgasmo, due ore di lectio magistralis su anatomia sessuale, arte della seduzione, punti di piacere, masturbazione e sex toys.

Si intitola invece “Tutto quello che non ti hanno detto sul sesso” l’ultimo talk di giovedì 31 marzo (ore 21). In cattedra sempre la sex-coach Irene Negri (@sexeducando) che, con linguaggio chiaro e diretto, ci svelerà tutto quello che ancora non sappiamo sul sesso. Un percorso piccante sotto le lenzuola, ma fuori da ogni routine per esplorare - anche da una prospettiva Lgbt - le nuove frontiere del piacere.



La partecipazione alle serate è gratuita (consumazione obbligatoria).