A San Giovanni in Marignano la Fogheraccia dà il benvenuto alla primavera

A San Giovanni in Marignano venerdì 18 marzo a partire dalle ore 20.30 torna la tradizionale Fogheraccia. Il Comitato Frazione Pianventena riporta in vita le tradizioni della cultura contadina con la “Fogheraccia di San Giuseppe”, quale rituale propiziatorio e benvenuto alla bella stagione. Il fuoco ha, infatti, un valore simbolico di rinnovamento, saluto e benvenuto alla primavera in arrivo. Dalle ore 20.30 appuntamento in via Torino, nella frazione Pianventena, per l'accensione: ci sarà spazio per restare accanto al fuoco e condividere dolci, vino, canti e racconti della Romagna contadina.