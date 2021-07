A tavola nel Medioevo, con lo storico Massimo Montanari

Martedì 6 luglio, ore 21.00, al Bagni 70/71 Oasis, via Ferrara angolo via Carducci a Cattolica, lo storico medievista, Massimo Montanari racconta la cucina medievale in vista della cena prevista in via Pascoli il 20 luglio 2021, nel programma delle celebrazioni dei 750 anni della città di Cattolica. Il Prof. Massimo Montanari, uno dei massimi esperti di storia dell’alimentazione, ci introdurrà alle caratteristiche e alle regole che presiedevano alla cucina medievale: l’utilizzo abbondante di spezie; la mescolanza di sapori (dolce, salato, agro...); l’assenza di un impiattamento individuale; i dolcetti e i confetti di spezie, e tanto altro. L'incontro è in prepararazione della cena medievale che si imbandirà martedì 20 luglio in via Pascoli: non una cena medievale qualsiasi, bensì una successione di portate che storicamente e filologicamente rispetteranno accostamenti di sapori, usi, modalità di cottura e di preparazione quali hanno caratterizzato le portate di un banchetto nel Medioevo. Non una seriazione di ricette ma un’indagine etno-antropologica grazie alla quale ci si potrà addentrare in profondità nei secoli cosiddetti “bui” del Medioevo.

