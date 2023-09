Fu acerrimo rivale di Nuvolari, un incontro celebrerà le imprese di Arcangeli alla Mille Miglia

Indirizzo non disponibile

Un bellariese 95 anni fa partecipava alla leggendaria Mille Miglia: il primo aprile 1928, Luigi Arcangeli, nato a Bordonchio nel 1894, prese il via da Brescia a bordo di una Om, giungendo diciottesimo assoluto. Era solo la prima di quattro eroiche partecipazioni alla corsa che vedranno il Leone di Romagna più volte vicino alla vittoria. La figura di Arcangeli, acerrimo rivale di Nuvolari, verrà rievocata sabato 9 settembre ore 21 durante la presentazione del libro “La corsa più bella del mondo. La Mille Miglia in Romagna” in piazzetta Fellini a Bellaria (davanti alla Biblioteca Panzini). A presentare il volume, Tommaso Panozzo, autore del libro, e Giorgio Barvas, esperto di automobilismo.