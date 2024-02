Achille Lauro è pronto a scatenare e trasformare la notte della Regina in un "rave per tutti"

Achille Lauro svela il nuovo “Achille Lauro Summer Fest - A Rave before l’Iliade” la nuova e incandescente leg estiva, come annunciato sui social, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia e che condurrà l'artista sino all’Arena della Regina di Cattolica 14 agosto).

Reduce dal successo di "Ragazzi Madre – L’Iliade" il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.

I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili dalle ore 16:00 di martedì (20 febbraio) in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.