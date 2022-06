Al Fulgor arriva il grande cinema e musica live con “Elvis”

Un nuovo appuntamento con la buona musica e il grande cinema al Fulgor di Rimini, in collaborazione con Rimini Jazz Club. Martedì 28 giugno appuntamento con Elvis, il recentissimo film di Baz Luhrmann dedicato al Re del rock’n’roll, con il premio Oscar Tom Hanks e Austin Butler. Ad aprire la serata, dalle 20.30 sul palco l'energia della musica live di The Andy McFarlane Two man band. Già conosciuto come frontman di The Hormonauts e RnR Kamikazes, con il suo nuovo progetto Two Man Band Andy Macfarlane (voce, chitarra, cassa, cimbalo) vede al suo fianco Nicoló Fiori (contrabbasso, cori), già eclettico contrabbassista dei Kamikazes. Un "semi-acoustic suitcase" per gran cassa, chitarra, contrabbasso con un sound dalle mille sfaccettature, dalle radici del blues al rhythm'n'blues, dal rock’n’roll al punk. Alle 21.30 la proiezione di Elvis, che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler) viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Parker (Hanks). La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti. Biglietto 10 euro online su www.cinemafulgor.com o alla cassa del cinema Fulgor (corso d'Augusto 162, Rimini).