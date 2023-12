Al Teatro Galli, in scena I ragazzi irresistibili del teatro italiano

Due ragazzi irresistibili del teatro italiano si ritrovano in scena per una commedia che è un ritratto del dietro le quinte del mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti, tra malinconia e parabole, tra dolcezza e asperità che il palcoscenico offre alla ribalta. La stagione di prosa del Teatro Galli prosegue ospitando due Maestri della scena italiana, Umberto Orsini e Franco Branciaroli che danno vita alla celebre commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili (martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre ore 21:00, turni ABC). In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio che ritrova nei due protagonisti quei compagni di strada coi quali ha condiviso tante esperienze tra le più intense e significative dei palcoscenici di questi anni.

Umberto Orsini e Franco Branciaroli tornano dunque a lavorare insieme in un testo diventato ormai un classico, nel tentativo di cogliere tutto quello che lo rende più vicino al teatro di un Beckett (Finale di partita) o addirittura a un Cechov (Il canto del cigno), piuttosto che a un lavoro di puro intrattenimento. In scena anche Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi.

I due protagonisti della commedia di Neil Simon, giudicato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita dando vita ad un duo diventato famoso come “I ragazzi irresistibili” e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano. Gli antichi contrasti si ripresentano però ancora più radicati, e questa difficile alchimia è il pretesto per un gioco di geniale comicità e profonda malinconia, con uno sguardo di estrema tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità.

Ispirata alla vita di una famosa coppia di artisti del vaudeville, Joe Smith e Charles Dale, The Sunshine Boys di Neil Simon debuttò a Broadway nel 1972 con la regia di Alan Arkin. Numerosi e di grande successo nei decenni successivi gli allestimenti teatrali in tutto il mondo. Fortunate anche la trasposizione cinematografica del 1975, con la sceneggiatura dell’autore e Herbert Ross a dirigere Walter Matthau e George Burns, così come la produzione per il piccolo schermo statunitense affidata a due stelle di prima grandezza, Woody Allen e Peter Falk.

Biglietteria Teatro Galli: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00 il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30