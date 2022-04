Al via i saggi finali dei laboratori teatrali del Villa con 3 spettacoli

Dal 22 aprile al 23 maggio al Teatro Giustiniano Villa di San Clemente gli allievi-attori di tutte le età che hanno scelto il Villa come “palestra” per allenare la fantasia e le tecniche di recitazione, saliranno sul palco con 3 spettacoli. Il primo appuntamento è venerdì 22 aprile, ore 21.00, con Vanity Fair, saggio del Laboratorio di teatro comico per adulti a cura di Francesca Airaudo e Giorgia Penzo con: Josette Absi, Silvia Bonetti, Antonella de Berardinis, Morena del Prete, Lina di Giovanni, Antonella Gasperoni, Laura Sisti, Gianluca Silla.

La vanità è un vizio che non tramonta mai e che in fondo rimane sempre la stessa anche se nei secoli è mutata nelle forme.Il teatro e il cinema l'hanno raccontata spesso, fornendoci materiali divertentissimi che mettono in ridicolo la vanità (e noi stessi, dal momento che nessuno di noi è "senza peccato”). In fondo, parlare di vanità è parlare di tutti noi, delle nostre maschere e degli tranelli in cui cadiamo, vittime di noi stessi. Tutto è vanità, solo vanità. Sabato 30 aprile, ore 21.00, sarà la volta di “Righe” Liberamente tratto da "Un folletto a Righe" di Maria Puncel con gli allievi del Laboratorio Teatro Gioco Villa, a cura di Mirco Gennari

Righe è un folletto come tutti gli altri, curioso e ficcanaso, affettuoso e schivo, l'unica differenza è che non si veste di un solo colore, ma di tanti e a righe per di più. Ci sarà pure un motivo se non si riconosce in nessun colore?! Certamente, prima o poi, un viaggio per conoscere se stessi e scoprire il nostro talento dobbiamo farlo tutti, proprio come Righe, e le sorprese non mancheranno! Infine venerdì 13 maggio, ore 21.00, in scena andrà “Gris” saggio del laboratorio TEEN BOTA per ragazzi dagli 11 ai 15 anni a cura di Giorgia Penzo e Davide Schinaia, con Sofia Ferroni, Irene Fusco, Simone Gini, Marika Snidero, Giulietta Ruggeri, Lorenzo Muccini, Zoe Perre, Sofia Spagnuolo, Virginia Turchi, Cheyenne Vesco.

A scuola arriva una ragazza nuova, che non si inserisce tanto bene nel gruppo delle più navigate… all’inizio emarginata, trova il modo di farsi amare, mentre i “maschietti” sembrano avere in testa tutto tranne che studiare: sarà impossibile andare d’accordo? Fra pigiama party e feste scolastiche, voglia di ballare e di sdrammatizzare, ci siamo ritrovati fra le mani nientemeno che … Grease! lo faremo a modo nostro , con tanta ironia e freschezza al sapore di lacca profumata! Biglietti: Saggi di fine corso Ingresso unico 7,00€ I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. La biglietteria apre un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.