Dolce risveglio con la voce di Diodato per "Albe in controluce"

Alla vigilia di Ferragosto, domenica 14 agosto (Zona 133 - ore 6:00) le Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione regalano, quando Diodato si esibirà sul palco davanti al mare, un evento unico, straordinario.



“Ritrovarsi nel tempo sospeso dell’attesa di un’alba è un’opportunità per ritrovare un contatto diretto con il mondo che ci circonda, con emozioni primordiali, con lo stupore, la meraviglia e per sperimentare un flusso musicale che possa divenire parte del tutto”. Queste le parole di Diodato sull' evento speciale che lo vedrà protagonista.



Diodato è una delle voci più belle dell’attuale panorama musicale italiano, un autore impegnato e appassionato che negli anni è riuscito a fondere il talento della scrittura di cesello, uno sguardo sul presente mai banale e a riversarli in canzoni indimenticabili che spesso si sono contraddistinte per la connessione emotiva con i sentimenti collettivi. Il cantautore originario di Taranto è stato ospite dei recenti Premi Ubu organizzati da Riccione Teatro al Cocoricò e ha dichiarato durante una ultima intervista di credere nel potere della musica come messaggio amplificatore di pace. Nel 2020 vince il festival di Sanremo con la splendida Fai Rumore, canzone che si aggiudica una serie di premi e che ha eseguito al recente Eurovision Song Contest. Con questa performance il cantautore ha annunciato il suo tour oltre confine che, da settembre, toccherà le principali città d’Europa.



L’edizione 2022 delle Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione si conferma una manifestazione unica nel suo genere capace di combinare offerta turistica di qualità a una proposta artistica virtuosa, grazie alla presenza di grandi artisti apprezzati da un pubblico ampio ed eterogeneo. Albe in Controluce, i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione proseguono regalando altri due appuntamenti nel mese di agosto; il 21 agosto (zona 49 ore 6:00) con lo GnuQuartet, il gruppo musicale composto da Francesca Rapetti (flauto), Roberto Izzo (violino), Raffaele Rebaudengo (viola) e Stefano Cabrera (violoncello), un cast dal repertorio raffinato in grado di stupire il pubblico; mentre la chiusura di questa edizione sarà affidata il 28 agosto (zona 128 ore 6:15) a Luca Barbarossa che conclude il tour musicale itinerante sulla spiaggia di Riccione con la tappa del #Nonperdertinientetour, il concerto che è anche il racconto suonato che segue la pubblicazione del romanzo autobiografico del cantautore.



Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.